Dünya Rum Kesimi Demir Kubbeye sığındı
AVRUPA

Rum Kesimi 'Demir Kubbe’ye sığındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail’den Demir Kubbe hava savunma sistemi satın aldı. Yunan gazetesi Kathimerini’nin haberine göre anlaşma resmi olarak açıklanmasa da Lefkoşa ile Tel Aviv arasında imzalar atıldı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Rum Kesimi Demir Kubbe’ye sığındı
​Rum Kesimi ‘Demir Kubbe’ye sığındı.

Söz konusu haberde, Güney Kıbrıs’ın Türk İHA/SİHA’larına karşı kullanacağı Demir Kubbe’nin satışıyla ilgili prosedürlerin tamamlandığı ifade edildi. Güney Kıbrıs Genelkurmay Başkanı Demokritos Zervakis mart ayında İsrail’i ziyaret etmiş, söz konusu satışla ilgili İsrailli yetkililerle görüş alışverişinde bulunmuştu. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da geçen hafta Rum mevkidaşı Charalambos Petrides’i konuk etmiş, askeri ortaklığa vurgu yapmıştı. Demir Kubbe’nin 70 kilometrelik menzili ile tüm adayı kapsayabileceği belirtildi. Sistem, İsrail-ABD ortak projesi olduğundan dolayı, her iki geliştirici ülkenin onayı olmadan üçüncü bir tarafa satış yapılamıyor. ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı 33 yıllık silah ambargosunu kısmi olarak 2020’de kaldırmış, Washington yönetimi kararın ölümcül olmayan savunma malzemelerini kapsadığını duyurmuştu.

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