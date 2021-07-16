Rum kesiminden ‘Türk sahil güvenliği uyarı ateşi açtı’ yalanı

Güney Kıbrıs Rum medyası ve Yunan basını tarafından Türk Sahil Güvenliği'nin, Kıbrıs Rum deniz polisinin botuna uyarı ateşi açtığı iddia edilmişti.

Bu iddialarla ilgili açıklama yayımlayan güvenlik kuvvetleri, herhangi bir taciz ve ateş açmanın söz konusu olmadığını duyurdu.

Rum tarafından yalan senaryo

Gazeteci Sefa Karahasan'ın paylaştığı açıklamaya göre, güvenlik kaynakları ortaya atılan iddialarla ilgili şunları söyledi:

GKRY tarafında açık kaynaklarda 16 Temmuz 2021 günü saat 03.30'da Pirgo kuzeyinde GKRY karasularında bir tekneye aslı olmayan şekilde KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri tarafından 4 el ateş açıldığı bilgisi yer almıştır.

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri KKTC Egemenlik alanında ve karasularında düzensiz göçmen dâhil her türlü yasadışı faaliyeti önlemeye yönelik görevine devam etmektedir.

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"Tanımlanamayan tekne tespit edildi"

Yine bu kapsamda, alınan bir ihbar neticesinde KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri Güzelyurt Körfezinde gece yarısından itibaren keşif ve gözetleme seyrine başlamış.

Karasulanmızda gece 03.35'te Koruçam burnu 10 mil güney batısında tanımlanamayan bir tekne tespit edilmiştir. Teknenin kimliğini tespit etmek üzere Tekneye doğru yönelinmesi sonrasında bahse konu tekne yüksek süratle GKRY karasularını geçmiş ve Pirgo bölgesine gittiği izlenmiştir.

"Kesinlikle ateş açılmamıştır"

Bu faaliyet süresince KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri, yanlı haberde bahsedildiği şekilde, kendi karasuları dışına çıkmamış, herhangi bir tacizde bulunmamış ve kesinlikle ateş açmamıştır.

Bu haberde, her zaman olduğu gibi Rum tarafınca olmayan bir olayı, senaryoya dönüştürülerek yıllardır Kıbrıs Türk Halkına karşı yürütülen menfi Politika ve uygulamanın bir devamı olarak kullanıldığı başka bir örneği yalan haber olarak hafızalarda yer alacaktır.

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