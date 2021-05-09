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Dünya Rum muhalefet lideri Papadopulos Kıbrıs konferansı bizim için hezimetti
AVRUPA

Rum muhalefet lideri Papadopulos: Kıbrıs konferansı bizim için hezimetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde, muhalefetteki Demokrat Partinin lideri Nikolas Papadopulos, BM öncülüğünde Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs konferansının Rum tarafı için "hezimet" olduğunu söyledi. Rum siyasetçi, "Türk tarafı Cenevre'de 3'te 3 yaptı. Masaya iki ayrı devlete dayalı çözümü getirdiler. BM Genel Sekreteri, bu önerinin ardından reaksiyon göstermedi. Bunun aksine yeni bir 5'li konferans belirleyeceğini açıkladı" dedi.

Haber Merkezi AA
Rum muhalefet lideri Papadopulos: Kıbrıs konferansı bizim için hezimetti
Nikolas Papadopulos,

Haravgi gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) muhalefetteki Demokrat Partinin (DİKO) lideri Nikolas Papadopulos, internet üzerinden gerçekleştirdiği basın toplantısında Kıbrıs meselesiyle alakalı eleştirilerde bulundu.

"RUM YÖNETİMİNİN BAŞARISIZLIĞI ORTAYA KOYDU"

Papadopulos, gayriresmi konferansın sonuçlarının, Kıbrıs meselesinde son yıllarda izlenilen siyasetin tam başarısızlığını ortaya koyduğunu belirtti.

"ANASTASİADİS BÖLÜNMÜŞLÜK BAŞKANI OLARAK ANILACAK"

GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in, tarihte "bölünmüşlük başkanı", konferansın ise "iki devletin masaya geldiği ve böylelikle ülkenin bölünmesiyle ilgili görüşmenin başladığı 5'li konferans" olarak kalacağını ifade etti.

"TÜRKLER CENEVRE'DE 3'TE 3 YAPTI"

Anastasiadis'in ve onun siyasetini destekleyenlerin sorumluluğunun büyük olduğuna da değinen Papadopulos, Türk tarafının Cenevre'de 3'te 3 yaptığını, masaya iki ayrı devlete dayalı çözümü getirdiğini, BM Genel Sekreteri'nin iki devlete dayalı çözüm önerisinin sunulmasının ardından reaksiyon göstermediğini ve bunun aksine yeni bir 5'li konferans belirleyeceğini açıkladığını da anlattı.

EGEMEN 2 AYRI EŞİT DEVLET

Gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sunmuştu.

  • Önerinin ilk maddesinde, Kıbrıslı Türkler ve Rumların eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararın BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmesi için Genel Sekreter'e inisiyatif alma çağrısı yer almıştı.

Böyle bir kararın mevcut iki devlet arasında iş birliğine dayalı ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacağı da öneride belirtilirken, tarafların egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünün sağlanmasıyla BM himayesinde, "sonuç odaklı" ve "belli bir zaman aralığına dayalı" müzakerelere başlanabileceği de belirtilmişti.

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