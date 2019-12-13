Dünya Rum yönetimi, Berilsunun ödülünü almasını engelledi Sınır kapısında ağlayarak ayrıldı
AVRUPA

Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi: Sınır kapısında ağlayarak ayrıldı!

Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi: Sınır kapısında ağlayarak ayrıldı

Kıbrıs Rum Yönetimi, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (IGCSE) programı Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral'in ödülünü almasını 'Türkiye kökenli' olduğu gerekçesiyle engelledi. KKTC yönetimi, Berilsu'nun Türkiyeli olduğu için engellenmesini 'utanç verici' olduğunu belirterek Rum yönetimi kınadı. Açıklamada bulunan bir yetkili de, Doğu Akdeniz'de yaşanan 'doğalgaz gerilimi' nedeniyle Rumların hırçınlaştığını söyledi. Berilsu da, "Ödülümü alamadığım için çok üzgünüm" dedi.

Haber Merkezi DHA
Berilsu Meral
Berilsu Meral

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde (BEAL) okuyan 15 yaşındaki Berilsu Meral, IGCSE'de dünya birincisi oldu. Ardından IGCSE'nin 12 Aralık saat 19.30'da Güney Kıbrıs'ta Larnaka'da ödül töreni düzenleyeceği açıklandı.

IGCSE'den Berilsu'ya ödülünü alabileceği yönünde mesaj gitti. Bunun üzerine KKTC Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi. Dışişleri Bakanlığı da, Berilsu'nun Ankaralı olması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum yönetimi ile temas kurdu.

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Rum yönetimi, bazı şartlar öne sürerek Berilsu'ya izin verilebileceği mesajı gönderdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rumların şartlarını yerine getirecek adımlar attı. BM'den Türk tarafına, 'Berilsu'nun ödül törenine gidebileceği' mesajı iletildi.

Berilsu Meral da, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nden öğretmenleriyle birlikte ödülünü almak için dün akşam 18.30 sıralarında Metehan sınır kapısına gitti. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de Berilsu'ya sınır kapısında eşlik etti. Berilsu ile öğretmenleri tam sınırdan geçecekken, BM'den, 'Rumların geçişe izin vermediği' bilgisi geldi. Berilsu ile öğretmenleri de engelleme sonrasında sınır kapısından geri dönmek zorunda kaldı.

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Berilsu ve öğretmenleri.

'Ayıplıyorum, kınıyorum'

Olay üzerine KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Berilsu'nun Türkiye kökenli olduğu için engellendiğine işaret ederek yaşananları kınadı. "Bir çocuğun önce umutlandırılıp sonra hevesini kursağında bırakan bu yaklaşım, bu yüzyılda en hafif ifadeyle ayıptır ve insan hakkı ihlalidir, insani olmaktan çok uzaktır. Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum" diyen Özersay şu ifadeleri kullandı;

"IGCSE Türkçe sınavında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu lisesi öğrencisi 15 yaşındaki bir çocuğumuz ödülünü almak üzere güney Kıbrıs'ta törene davet ediliyor ama son gün, son dakika Kıbrıs Rum yönetimi çocuğun güneye geçişine kökeni nedeniyle izin vermiyor. 15 gündür BM kanalıyla diyalog halinde girişim yapmamıza ve öğrencimizin geçişi karşılığında bizim de talep edilen bazı konularda kolaylık sağlama yönünde taahhüt vermiş olmamıza rağmen, Rum yönetimi maalesef ödül törenine dakikalar kala çocuğumuzun Metehan'dan geçişine izin vermeyerek yeni bir ayıba daha imza atmıştır. Bir çocuğun önce umutlandırılıp sonra hevesini kursağında bırakan bu yaklaşım, bu yüzyılda en hafif ifadeyle ayıptır ve insan hakkı ihlalidir, insani olmaktan çok uzaktır. Küçük bir çocuğa yapılan bu ayıbı kınıyorum."

Sınır kapısında ağlayarak ayrıldı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, "Dünya birincisi 15 yaşındaki bir çocuğumuzun ödülünü almasını kökeni nedeniyle engelleyen Rum Yönetimi'ni şiddetle kınıyorum. Bu tavır; Rum Yönetimi'nin, bir çocuğun alacağı ödülü dahi siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir" ifadelerini kullandı.

Açıklama yapan Berilsu'nun Babası Mustafa Meral de, "Bu ırkçı yaklaşım ne kazandıracak Rumlara 15 yaşındaki bir çocuğun ödülünü almasını engellemek, sınır kapısında ağlatmak, nasıl bir milliyetçilik anlayışıdır. Berilsu, Güney'e geçse, ne yapabilirdi Rumlara" diye tepkisini dile getirdi.

'Ödülümü alamadığım için çok üzgünüm'

Berilsu da "Ödülümü alamadığım için çok üzgünüm. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım" dedi. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde (BEAL) Okul Müdiresi Sibel Karakaya da, "Ödül törenine ne yazık ki gidemedik. Rumların engeline takıldık. Berilsu'nun kökeni nedeniyle izin verilmedi. Bu olay çok üzdü bizi. Anlamsız bir tepki. Bunu şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.
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