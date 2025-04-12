Rümeysa’ya terörist muamelesi

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart'ta gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkemeye sunduğu 7 sayfalık dilekçede yaşadığı korkuyu anlattı. Massachusetts'teki evinin yakınında iftara gideceği sırada yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlisi tarafından gözaltına alınan Öztürk, arabayla bilmediği bir yere götürülürken "kaçırıldığı ve öldürüleceği" düşüncesine kapıldığını belirtti. İlk gözaltına alındığında avukatı ile görüşmesine izin verilmediğini vurgulayan Öztürk, götürüldüğü Vermont’ta geceyi "yatağı olmayan sert bir bankın bulunduğu hücrede" geçirdiğini söyledi.

Öztürk, "Gece boyunca hücreme birkaç kez geldiler ve bir terör örgütünün üyesi olup olmadığım hakkında sorular sordular" dedi. Eğitim gördüğü Massachusetts'ten binlerce kilometre ötede bulunan Louisiana eyaletine götürüldüğünü ifade eden Rümeysa Öztürk, buradaki tesiste, farklı zamanlarda 4 defa astım krizine tutulduğu, ancak yeterli tıbbi desteğe ulaşamadığı bilgisine yer verdi. Buradaki insanların davranışlarındaki kabalığa dikkati çeken Öztürk, kendini güvende hissetmediğini ifade etti. Öztürk, şunları kaydetti: "Bana hala bir seccade veya Kur'an verilmedi. Ayrıca hava durumu nedeniyle hafif uzun kollu giysiler istedim ama alamadı"