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Dünya Rumlar sınır kapısını kırıp yangın çıkardı Olayı duyan Türk halkı bölgeye koştu
AVRUPA

Rumlar Derinya Sınır Kapısı'na saldırdı: Türk halkı bölgeye akın etti

Rumlar sınır kapısını kırıp yangın çıkardı: Olayı duyan Türk halkı bölgeye koştu

Rum Anorthosis’in futbol taraftar grubu havai fişekler ile sınır kapısına saldırdı. Kapıyı kırıp ara bölgeye meşaleler fırlatarak yangın çıkaran grubun alçak provokasyonu polisin önlem almasıyla engellenirken, haberi duyan Kıbrıslı Türkler ise ellerinde Türk bayrakları ile Derinya sınır kapısına doğru yürüyüşe geçti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rum Anorthosis’in futbol taraftar grubu , ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı’nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkartı.

SINIR KAPISINI KIRDILAR

Maraş’ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler.

Rum Anorthosis’in futbol taraftar grubu Derinya Sınır Kapısı’nı kırarak ara bölgeye geçti.

46 yıllık hasret bitti
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46 yıllık hasret bitti
Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.

Azgın grup ar bölgede yangın çıkardı.

Bölgede Polis ve Askerin geniş güvenlik önlemi alması olaylar büyümeden durdurulurken yaşanılan olayların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı.

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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı.

TÜRKLER SINIR KAPISINA YÜRÜDÜ

Kıbrıslı Türkler yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya kapısına Doğru yürüyüşe geçti.

Haberi alan Türk halkı bölgeye doğru yürüyüşe geçti.
Polisin geniş güvenlik önlemleri alması üzerine göstericiler Derinya kapısına ulaştı.

Polisin göstericileri uyarısı üzerine yüzlerce Kıbrıslı Türk KKTC sınır kontrol noktasında İstiklal marşı okuyup dağıldı.

  • KKTC güvenlik güçleri yaşanılan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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