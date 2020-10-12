Rumlar sınır kapısını kırıp yangın çıkardı: Olayı duyan Türk halkı bölgeye koştu

Rumlar’dan KKTC’de alçak provokasyon: Maraş’a girmeye kalkıp yangın çıkardılar

Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) taraftarları seçim günü Akıncı'nın ikinci tura kalması ile cesaretlenerek Maraş'ın 46 yıl sonra kısmi olarak açılmasını provoke etti. Derinya Sınır kapısında ellerinde Yunan bayraklarıyla havai fişek atarak protesto düzenleyen Rumlar yangın çıkmasına neden oldu.