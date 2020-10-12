Rumlar Derinya Sınır Kapısı'na saldırdı: Türk halkı bölgeye akın etti
Rumlar sınır kapısını kırıp yangın çıkardı: Olayı duyan Türk halkı bölgeye koştu
Rum Anorthosis’in futbol taraftar grubu havai fişekler ile sınır kapısına saldırdı. Kapıyı kırıp ara bölgeye meşaleler fırlatarak yangın çıkaran grubun alçak provokasyonu polisin önlem almasıyla engellenirken, haberi duyan Kıbrıslı Türkler ise ellerinde Türk bayrakları ile Derinya sınır kapısına doğru yürüyüşe geçti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rum Anorthosis’in futbol taraftar grubu , ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı’nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkartı.
SINIR KAPISINI KIRDILAR
Maraş’ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler.
Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
Bölgede Polis ve Askerin geniş güvenlik önlemi alması olaylar büyümeden durdurulurken yaşanılan olayların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı.