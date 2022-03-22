Dünya Rus asker 10 bin dolar karşılığında tankıyla beraber Ukraynaya teslim oldu
AVRUPA

Rus asker 10 bin dolar karşılığında tankıyla beraber Ukrayna’ya teslim oldu

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, bir Rus askerinin 10 bin dolar ödül karşılığında tankıyla birlikte Ukrayna’ya teslim olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rus asker 10 bin dolar karşılığında tankıyla beraber Ukrayna’ya teslim oldu
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Rus askerlerine çeşitli ödüller sunarak teslim olmaya teşvik ediyor.

"Görüntüleri paylaşmamamı istediler"

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ruslar pes ediyor. Rus ordusunun dağılmaya başladığına dair haberler olduğunu söylemiştim. Şimdi artık anlatabilirim. Görüntü paylaşacaktım ancak paylaşmamamı istediler. Rus askeri ödül karşılığında tankını teslim etti. Peki bu nasıl oldu? Ukrayna polisini Ruslar birkaç hafta önce aramaya başladılar. Bizi arayan numaralara da nasıl teslim olmaları gerektiğini anlatan mesajlar attık. Birkaç gün önce bizi Mişa adında biri aradı. Nereye gelmesi gerektiğini söyledik” dedi.

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“Savaşmasının mantıksız olduğunu anlamış”

İnsansız hava aracı ile teslim olan Rus askerini izlediklerini ve tek geldiğini doğruladıklarını aktaran Andrusiv, “Daha sonra özel ekip onu tutukladı. Öğrendik ki tank ekibinden geri kalanlar evlere saklanmış o tek kalmış ve savaşmasının mantıksız olduğunu anlamış. Eve de dönemez çünkü komutanı eğer dönerlerse öldürülüp savaşta öldü süsü verileceğini söylemiş” ifadelerini kullandı.

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“10 bin dolar ödül alacak”

Rus askerinin kendilerine yemeklerinin kalmadığını ve ordunun kaos içinde yönetilmeye çalışıldığını aktardığını ifade eden Andrusiv, “Peki Mişa’ya ne oldu? Mişa çok iyi koşullarda şuan. Savaş sonunda 10 bin dolar ödül alacak ve vatandaşlığa da başvurabilecek. Savaş bitene kadar o televizyonu, duşu, mutfağı ve telefonu olan yerde kalacak. Evet Ruslar hem pes ediyor hem de teknik araçları teslim ediyor" diye konuştu.

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