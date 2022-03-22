Dünya Rus askeri para ödülü karşılığı tankını Ukrayna ordusuna teslim etti
AVRUPA

Rus askeri para ödülü karşılığı tankını Ukrayna ordusuna teslim etti

Ukrayna İçişleri bakanlığı, bir Rus askerinin para ödülü karşılığında tankını teslim ettiğini duyurdu.

Teslim sonrası Rus askerinin tankta tek başına kaldığının ve tanktaki diğer Rus askerlerin savaş alanından kaçtığının tespit edildiği öğrenilirken, askere ülkede yaşama imkanı ile savaştan sonra 10 bin dolar ödül verileceğini, ayrıca Ukrayna vatandaşlığı için başvurabileceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rus askeri para ödülü karşılığı tankını Ukrayna ordusuna teslim etti
Rus askeri para ödülü karşılığı tankını Ukrayna ordusuna teslim etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, sosyal medyada bir Rus askerinin kendi isteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim olduğuna ilişkin bilgileri paylaştı. Andrusiv, birkaç günden bu yana Rus askerleri tarafından kullanılan Ukrayna cep telefonu şirketlerine ait numaraların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydederek, tespit edilen numaralara düzenli olarak "Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna para karşılığı askeri araçlarıyla birlikte teslim olma yöntemleriyle" ilgili bilgilerin mesaj olarak gönderildiğini aktardı.

Gözaltına alındı

Bunun sonucunda bir Rus askerinin kullandığı tank ile teslim olduğunu ifade eden Andrusiv, "Bir Rus askeri ödül karşılığı bize tankını teslim etti. Birkaç gün önce Mişa (Rus askerinin adı) bizi telefonla aradı. Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğüne onunla ilgili bilgileri verdik. Ona gideceği yer söylendi. O geldi. İnsansız hava aracından teslim olanın kendisi olduğundan ve bunun bir pusu olmadığından emin olundu. Sonra özel kuvvetler onu gözaltına aldı.” dedi.

Vatandaşlık başvurusu yapabilir

Teslim sonrası Rus askerinin tankta tek başına kaldığının ve tanktaki diğer Rus askerlerin savaş alanından kaçtığının tespit edildiğini aktaran Andrusiv, teslim olan Rus askerine ülkede yaşama imkanı ile savaştan sonra 10 bin dolar ödül verileceğini, ayrıca Ukrayna vatandaşlığı için başvurabileceğini bildirdi.

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