Dünya Rus askerleri Ayn El Arabda peçlerini sökmüş PYDli teröristler görüntülendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Rus askerleri Ayn El Arab'da peçlerini sökmüş PYD'li teröristler görüntülendi

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatının ardından Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik arttı. Bölgede devriyeye başlayan Rus askeri polisi, Ayn El Arab'da peçleri sökülmüş PYD'li teröristlerle görüntülendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PYD'li teröristlerin peçlerinin söküldüğü görüntülendi.
PYD'li teröristlerin peçlerinin söküldüğü görüntülendi.

Terör örgütü PYD'nin Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çekilmesi için Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde 150 saatlik mühlet işliyor. 24 saatin geride bırakıldığı o anlaşma kapsamında Rus askeri polisi Suriye'nin kuzeyinde devriyeye başladı.

Örgütün en yoğun yığınağı yaptığı Ayn El Arab'da devriye faaliyeti gerçekeştiren Rus güvenlik güçleri, peçleri sökülmüş PYD'li teröristlerle görüntülendi.

Rus askerleri Ayn El Arab'da peçlerini sökmüş PYD'li teröristler görüntülendi
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Rus askerleri Ayn El Arab'da peçlerini sökmüş PYD'li teröristler görüntülendi
Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatının ardından Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik arttı. Bölgede devriyeye başlayan Rus askeri polisi, Ayn El Arab'da peçleri sökülmüş PYD'li teröristlerle görüntülendi.


O teröristlerin arasında, örgütün sözde Ayn El Arab komutanı İsmet Şeyk Hasan'ın da sivil kıyafetle yer aldığı görüldü.

Terör örgütü PYD'nin sözde Ayn El Arab sorumlusu İsmet Şeyk Hasan

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani ile video konferans aracılığıyla görüşerek Soçi’de Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatla ilgili bilgi verdi.

Terör örgütü ile Rusya arasında Ayn El Arab'da yaşanan temasla ilgili, Rus yetkililerin bölgede denetimi almandan önce örgütten brifing aldığı öne sürüldü. Moskova'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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