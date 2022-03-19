Dünya Rus askerleri terk edilmiş evde peruk takarak dans etti
AVRUPA

Rus askerleri terk edilmiş evde peruk takarak dans etti

Savaşın 24. gününe girilirken Rus ordusunun Ukrayna'da boş evleri yağmaladığı görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde terk edilmiş evlerde dans eden Rus askerlerinin çikolata yemesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi Diğer
​Rus askerleri terk edilen evlere girip dans etti
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Rusya- Ukrayna savaşında 24. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnişi sürdürüyor. Öte yandan Rus askerleri tarafından gün içerisinde paylaşılan bir videoda, askerlerin Ukrayna'da bulunan terk edilmiş evleri yağmaladığı ortaya çıktı.

Bombaladıkları evde dans ettiler

Rus askerleri tarafından paylaşılan görüntülerde, askerlerin terk edilmiş bir evin içinde dans ettiği görüldü. Bir başka görüntüde ise Rus askerlerinin boş evlerde kalan çikolata ve yemekleri yediği kameralara yansıdı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan görüntülere kullanıcılar "Faşist Putin'in hastalıklı ordusu", "Aileleri öldürüyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu.

Gıda tedarik zinciri çöküyor

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı ise Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da gıda tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu duyurdu.

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