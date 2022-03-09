Rus askerleri Ukrayna’daki televizyon kanallarını ve radyoları ele geçirmeye başladı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları hemen hemen tüm kentlerde aralıksız sürerken Ukraynalılar ise, sosyal medya, televizyon ve radyo kanalları üzerinden haberler alarak direnişini sürdürmeye çalışıyor.

Bazı Rus askerleri ise Ukraynalıların direncini kırmak adına stratejik öneme sahip olan televizyon kanallarını ve radyo istasyonlarını kontrol altına almaya başladı.

RUS ASKERLERİ TV BİNASINDA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus askerlerinin Berdyansk kentinde yayın yapan bir televizyon kanalı ve radyo istasyonu binasına girdiği dikkat çekti.

Görüntülerde Rus askerlerinin aynı zamanda radyo ve televizyon kanallarının sosyal medya hesaplarını incelediği ve askerlerin takibe aldığı sosyal medya hesaplarında Ukraynalılara, Rus saldırılarıyla ilgili bilgiler aktarıldığı görüldü.

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Binaya baskın sırasında ise silahlı Rus askerleri, radyo ve televizyon kanalları binasında güvenlik önlemleri alarak yayınlarını da durdurdu.

OYNAT 00:21 Berdyansk'ta Ukraynalılar Rus askerlerinin karşısına dikildi: Defolun Berdyansk Ukrayna'nındır Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Berdyansk kentinde halk, Rus askerlerinin karşısına çıkarak işgale karşı protesto düzenledi. 'Defolun' diye çıkışan Berdyansk halkı, daha sonra bir araya gelerek 'Berdyansk Ukrayna'nındır' sloganları attı. Rus askerlerinin halkın bu tepkisi karşısında herhangi bir güç kullanmadığı görüldü. BiP'te paylaş

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