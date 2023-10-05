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Dünya

Rus barış gücü Karabağ'daki gözlem noktalarını kaldırdı

Karabağ'daki Rus barış gücünün, Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki gözlem noktalarını kaldırdığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, barış gücünün Karabağ'da görevlerini yürütmeye devam ettiğini de açıkladı.

21:42 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Karabağ'daki Rus barış gücü (Foto: Arşiv)

Karabağ'daki Rus barış gücü (Foto: Arşiv)

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Rus barış gücünün faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki geçici gözlem noktalarının kaldırıldığı belirtildi.

"Barış gücü görevlerini yürütmeye devam edecek"

Rus barış gücünün Karabağ'da görevlerini yürütmeye devam ettiği anımsatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çatışmaların durdurulmasına ilişkin varılan anlaşmalar uyarınca, Karabağ'daki silahlı oluşumların (yasa dışı Ermeni güçler) depolarında bulunan silah, askeri teçhizat, hafif silah ve mühimmatın sayımına devam edildi. 5 Ekim itibariyle 84 zırhlı araç, 121 araç, 121 hava savunma aracı, 96 sahra topu, çok namlulu roketatar ve havan topu, 1 İHA, 7.000’den fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 58,5 milyon mermi sayıldı."



#Rusya
#Karabağ
#Azerbaycan
#Ermeni
#Barış Gücü
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