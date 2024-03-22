Rus basını duyurdu: Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın başkenti Moskova'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Yetkililerin açıklamasına göre en az dört saldırgan Crocus Kültür Merkezi'ne uzun namlulu silahlarla girip sivillere ateş açtı. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra kültür merkezinde patlama gerçekleşti. Rus özel birlikleri saldırganlara yönelik operasyon başlattı.