|
Dünya

Rus basını duyurdu: Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus basının duyurduğu habere göre başkent Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı.

20:48 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 22:22 - 22/03/2024 Cuma
AA
Moskova'da konser salonuna düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor.


Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan ABD, İngiltere ve birçok Batı ülkesi, yaklaşık 2 hafta önce Moskova'da olası bir terör saldırısına karşı vatandaşlarına etkinliklere katılmamaları konusunda uyarı yayınlamıştı.


#Moskova
#Konser
#Silah
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
49-50-51-52 yaşında erken emeklilik çizelgesi çıktı! EYT’siz 2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor