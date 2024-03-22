Rus basını duyurdu: Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor.
Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.
Öte yandan ABD, İngiltere ve birçok Batı ülkesi, yaklaşık 2 hafta önce Moskova'da olası bir terör saldırısına karşı vatandaşlarına etkinliklere katılmamaları konusunda uyarı yayınlamıştı.