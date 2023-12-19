Rus bilgisayar korsanları İtalya'yı hedef aldı: Bin 300 kamu dairesi saldırılardan etkilendi

Westpole'un hizmetlerinden yararlanan aralarında bazı belediyelerin de olduğu 1300 kadar İtalyan kamu dairesinin siber saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Hadiseyle alakalı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kamu Yönetimi Bakanı Paolo Zangrillo ise durumun kontrol altında olduğunu dile getirerek, "Şu anda herhangi bir sorun yok. Bana hacker saldırılarından bahsettiler, özellikle de bunun maaş ödemelerini hedef aldığını aktardılar. Şu ana kadar acil bir geri dönüş almadım ama derinlemesine inceleyeceğim." dedi.