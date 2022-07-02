Rus bilim adamı tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı: Ajanlıkla suçlanıyor

Dünya

İsveç 3-4 teröristi gönderdi ama yetmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci ve imzalanan mutabakatla ilgili olarak “Terörle mücadelesinde defalarca arkasından hançerlenmiş bir ülke olarak ihtiyatlı davranıyoruz. Herhangi bir yanlışları vesaire olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, oradan gereğini yaparız” dedi. İsveç’in 73 teröristi iade edeceğini hatırlatan Erdoğan, “Şu anda 3-4 tane gönderdiler. Ama bunlar bizim için yeterli değil” diye konuştu.