Dünya Rus denizaltısındaki kazanın nedeni açıklandı
ASYA

​Rus denizaltısındaki kazanın nedeni açıklandı

Rus denizaltısındaki kazanın nedeni açıklandı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin’le olan bir toplantıda 14 kişinin hayatının kaybettiği denizaltı aracındaki kazanın başlıca nedeninin akü kompartmanında çıkan yangın olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi DHA
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Denizin 2500 metre altında örnek toplamıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bir toplantıda 14 kişinin hayatının kaybettiği denizaltı aracındaki kazanın başlıca nedeninin akü kompartmanında çıkan yangın olduğunu açıkladı.

Şoygu, Putin’le bir toplantıda 14 mürettebatın hayatını kaybettiği denizaltı aracı batiskafta çıkan yangının sebepleri ile ilgili açıklamada bulundu. "Olayın ana nedeni belirlendi: Akü kompartmanında yangın çıktı ve yayıldı" diyen Şoygu, batiskafın hızlıca onarılmasını umduğunu belirtti.

Araçtaki nükleer enerji ünitesinin tamamen yalıtılmış durumda olduğunu ve yanında kimsenin bulunmadığını vurgulayan Şoygu “Arçataki nükleer enerji ünitesi tamamen izole ve yanında kimse bulunmuyor. Ayrıca mürettebat üniteyi korumak için gerekli tüm adımları attı, ünite tamamen çalışır durumda. Bu da bizim aracın oldukça kısa sürede onarılmasını ummamızı sağlıyor” dedi

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