Dünya Rus füzesi Donetskte apartmanı vurdu 6 ölü
ASYA

Rus füzesi Donetsk’te apartmanı vurdu: 6 ölü

Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı apartmanı hedef aldığı füzeli saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Rus füzesi Donetsk’te apartmanı vurdu: 6 ölü
Rus füzeleri Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana isabet etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rus füzeleri bu defa Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana isabet etti.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, "Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık" dedi.

Binanın iki girişinin de tamamen yıkıldığını belirten Kyrylenko, biri 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin halen enkaz altında olabileceğini bildirdi.

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