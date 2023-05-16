Rus güçleri Kiev'e yönelik İHA ve füze saldırısı düzenledi

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun mayısta Kiev'e yönelik 8. kez hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Rus güçlerinin bugün sabaha karşı Kiev'e doğru yoğun İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Ön bilgilere göre, Kiev hava sahasındaki düşman hedeflerinin büyük çoğunluğu tespit edilerek imha edildi. Füzelerin sayısı ve türüyle ilgili veriler yakında Hava Kuvvetleri tarafından bildirilecek." ifadeleri kullanıldı.