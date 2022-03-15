Rus hükümetinden 'Türkiye' açıklaması: Pazarı yeniden şekillendireceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle ülkede bazı ürünlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanabileceğine dair yorumları değerlendirdi.

Rusya'nın temel gıda ürünlerini ve ithalatını da artırdığına dikkati çeken Abramçenko, “Geleceğe yönelik alım yaparak talebi yapay bir şekilde artırmaya gerek yok. Dışarıdan gelen ekonomik baskı nedeniyle tedarik sorunu için herhangi bir ön koşul yoktur” yorumunda bulundu.

Abramçenko, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus tarım sektörünün izole olmayacağını belirterek, “Dünya sadece ABD ve Avrupa Birliği'nden ibaret değil. Rusya yeni pazarlara girerken yeni tedarikçilerle anlaşmalar yapıyor. Pazarı yeniden şekillendireceğiz ve karlı ticaret ilişkileri kuracağız, dost ülkelerle ortaklık ağını genişleteceğiz” dedi.

OYNAT 00:50 İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett ülkesinin çifte standardına tepki gösterdi İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett, İrlanda hükümetinin çifte standardına tepki gösterdi.



Hükümetin Ukrayna ve Filistin konularında aynı tepkiyi göstermediğini belirten Barrett, 'Putin'e yaptırım uygulamak beş gün sürdü. 70 yıldır Filistinlilerin zulmü ve bunun... Sahi hangi kelimeleri kullanıyordunuz? 'Yaptırımları dayatmak' faydalı olmaz.' dedi.

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"TÜRKİYE DAHİL BAZI ÜLKELERDEN İTHALAT ARTTI"

Son 1,5 ayda Türkiye dahil çeşitli ülkelerden ithalatı artırdıklarına işaret eden Abramçenko, “1 Şubat'tan itibaren, Türkiye, Hindistan, Çin, Belarus, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan dahil 140 şirketten ithalat başlattık. Özellikle de süt ve et ürünleri, yem ve yem katkı maddeleri, balık ürünleri ve damızlık ürün tedarikleri söz konusudur” ifadelerini kullandı.

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Rus hükümeti, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki gıda piyasasında sorun yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.

Buna göre hükümet, dün gece, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne de tahıl ihracatını geçici olarak yasaklamıştı.

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