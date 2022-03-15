Dünya Rus hükümetinden Türkiye açıklaması Pazarı yeniden şekillendireceğiz
ASYA

Rus hükümetinden 'Türkiye' açıklaması: Pazarı yeniden şekillendireceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko, Türkiye dahil yabancı ülkelerden de çeşitli ürünlerin ithalatını artırdıklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rus hükümetinden Türkiye açıklaması: Pazarı yeniden şekillendireceğiz
Foto: Arşiv.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle ülkede bazı ürünlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanabileceğine dair yorumları değerlendirdi.

  • Rusya'nın temel gıda ürünlerini ve ithalatını da artırdığına dikkati çeken Abramçenko, “Geleceğe yönelik alım yaparak talebi yapay bir şekilde artırmaya gerek yok. Dışarıdan gelen ekonomik baskı nedeniyle tedarik sorunu için herhangi bir ön koşul yoktur” yorumunda bulundu.

Abramçenko, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rus tarım sektörünün izole olmayacağını belirterek, “Dünya sadece ABD ve Avrupa Birliği'nden ibaret değil. Rusya yeni pazarlara girerken yeni tedarikçilerle anlaşmalar yapıyor. Pazarı yeniden şekillendireceğiz ve karlı ticaret ilişkileri kuracağız, dost ülkelerle ortaklık ağını genişleteceğiz” dedi.

İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett ülkesinin çifte standardına tepki gösterdi
OYNAT 00:50
İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett ülkesinin çifte standardına tepki gösterdi
İrlandalı milletvekili Richard Boyd Barrett, İrlanda hükümetinin çifte standardına tepki gösterdi.

Hükümetin Ukrayna ve Filistin konularında aynı tepkiyi göstermediğini belirten Barrett, 'Putin'e yaptırım uygulamak beş gün sürdü. 70 yıldır Filistinlilerin zulmü ve bunun... Sahi hangi kelimeleri kullanıyordunuz? 'Yaptırımları dayatmak' faydalı olmaz.' dedi.

"TÜRKİYE DAHİL BAZI ÜLKELERDEN İTHALAT ARTTI"

Son 1,5 ayda Türkiye dahil çeşitli ülkelerden ithalatı artırdıklarına işaret eden Abramçenko, “1 Şubat'tan itibaren, Türkiye, Hindistan, Çin, Belarus, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan dahil 140 şirketten ithalat başlattık. Özellikle de süt ve et ürünleri, yem ve yem katkı maddeleri, balık ürünleri ve damızlık ürün tedarikleri söz konusudur” ifadelerini kullandı.

  • Rus hükümeti, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki gıda piyasasında sorun yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.

Buna göre hükümet, dün gece, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne de tahıl ihracatını geçici olarak yasaklamıştı.

İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek
DÜNYA
İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek

AB'den yeni yaptırım paketi: Rusya 3,3, milyar avro gelir kaybı yaşayacak
EKONOMİ
AB'den yeni yaptırım paketi: Rusya 3,3, milyar avro gelir kaybı yaşayacak

Mariupol'deki camide mahsur kalan Türklerden haber var: Mayınlar temizlendi tahliye başlıyor
DÜNYA
Mariupol'deki camide mahsur kalan Türklerden haber var: Mayınlar temizlendi tahliye başlıyor
Altın almayı durdurdu

Altın almayı durdurdu

​Rusya Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar.
Son iki gün

Son iki gün

​En'lerin köprüsünde hummalı hazırlık.
Kırım işgaline neden sessiz kaldınız?

'Kırım işgaline neden sessiz kaldınız?'

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar.

Çavuşoğlu: Bugün ya da yarın tahliye için güzel haberi bekliyoruz.

Bu kış kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı.

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi.

Vatandaş 'Ben bunu niye kullanıyorum' demeye başladı.
'Allah korudu'

'Allah korudu'

Tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi, faciadan dönüldü.

​Şehrin 40 kilometre çevresindeki yıkım uydudan görüntülendi.

​Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.