Dünya Rus Kalaşnikov intihar eden İHAsını tanıttı

Rus Kalaşnikov intihar eden İHA’sını tanıttı

Rus Kalaşnikov intihar eden İHA’sını tanıttı

Rusların dünyaca ünlü silah markası olan Kalaşnikov, ilk insansız hava aracını üretti. Kalaşnikov ürettiği İHA’nın intihar saldırıları için özel üretildiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
İHA, hedefe çarparak kendisini patlatabiliyor.
İHA, hedefe çarparak kendisini patlatabiliyor.

Abu Dabi’deki “IDEX-2019” Uluslararası Silah ve Askeri Ekipmanlar Fuarı’nda bulunan dünyaca ünlü silah firması Kalaşnikov, ilk insansız hava aracını (İHA) tanıttı. Firma ürettikleri ilk İHA’nın en önemli özelliğinin intihar saldırıları için özel üretildiğini açıkladı. Birçok İHA’dan oldukça küçük boyutlara sahip uçağın ebatları, 1210x950x165 mm olarak açıklandı.

Uçak hedefe ulaşarak kendisini patlatıyor

İHA’nın İkinci Dünya Savaşında Japon pilotların taktiği olan kamikazeyi hatırlatan İHA, 3 kilo bombayı taşıyabiliyor. Hedefe sertçe hücum eden İHA, hedefe çarparak kendisini patlatabiliyor.

İHA böylelikle hem hedefi yok etme özelliği taşıyor, hem de yakalandığı an veriler ele geçirilmeden kendisini imha edebilmiş oluyor. İHA hem otomatik olarak kullanabiliyor hem de manuel olarak uzaktan kontrol yoluyla hedefe ulaşabiliyor. Saatte 130 kilometre hız yapabilen İHA havada 30 dakika kalabiliyor.

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