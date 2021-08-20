Dünya Rus lider Putin Merkelle görüşmesine çiçekle geldi
ASYA

Rus lider Putin Merkel’le görüşmesine çiçekle geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, görev süresi sona ermeden önce düzenlediği yurtdışı ziyaretlerinde son durağı Rusya oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı olarak Moskova’ya son ziyaretini gerçekleştiren Merkel ile görüşmeye çiçekle geldi.

Haber Merkezi İHA
Rus lider Putin Merkel’le görüşmesine çiçekle geldi
Rus lider Putin Merkel’le görüşmesine çiçekle geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi sona ermek üzereyken son yurtdışı ziyaretlerine devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere geldiği Moskova’da resmi törenle karşılanan Merkel, Kremlin Sarayı bahçesinde Putin ile bir araya geldi. Kremlin Sarayı’nın bahçesinde yer alan Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bırakan ikili, daha sonra Kremlin Sarayı’na geçerek basın açıklaması düzenledi.

Almanya ile Rusya arasında artan ticarete vurgu yapıldı

Rusya Lideri Putin ise, basın açıklaması öncesi Başbakan Merkel ile görüşmeye çiçekle geldi. Görüşme öncesinde ise ikili, yaptığı açıklamalarda karşılıklı olarak sıcak mesajlar verdi. Rusya lideri Putin yaptığı açıklamada, Almanya’nın, Rusya için hem Avrupa’da, hem de dünyada ana ortaklardan biri olduğuna dikkat çekerken Almanya ile Rusya arasındaki artan ticarete vurgu yaptı.

Angela Merkel'den Vladimir Putin'e veda ziyareti: Moskova'da bir araya gelecekler
DÜNYA
Angela Merkel'den Vladimir Putin'e veda ziyareti: Moskova'da bir araya gelecekler

"Anlaşmazlıklarımız olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızda fayda var"

Almanya Başbakanı Merkel ise yaptığı açıklamada, bunun bir veda ziyareti olmasının yanında çalışma ziyareti olduğunu söyleyerek, Putin ile Afganistan ve Libya gibi konuları ele alacaklarını ifade etti. Açıklamasında, zaman zaman Rusya ile görüş ayrılıkları olduğuna değinen Merkel, "Anlaşmazlıklarımız olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızda fayda var" ifadelerini kullandı.

Putin ve Merkel Libya krizini görüştü
DÜNYA
Putin ve Merkel Libya krizini görüştü


  • Daha sonra liderler, gazetecilere yaptıkları kısa açıklamaların ardından basına kapalı görüşmeye geçti.
Abone Ol Google News
Hapishaneden devlet başkanlığına

Hapishaneden devlet başkanlığına

​Çin'in gözü trilyonlarca dolar değerindeki madenlerde.
Günde üç ton üretiyor

Günde üç ton üretiyor

​Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğine yöneldi.
Mehmetçik şefkati: Türk askeri Kabildeki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Altı yerli silah<br>ilk kez görücüye çıktı

Altı yerli silah
ilk kez görücüye çıktı

​Fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.