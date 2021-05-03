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Dünya Rus medyasına göre TB2lerin Ermenistana verdiği zayiat İlk 24 gün üçten fazla tabur imha edildi
AVRUPA

Rus medyasına göre TB2’lerin Ermenistan’a verdiği zayiat: İlk 24 gün üçten fazla tabur imha edildi

Rus Top War sitesi, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Bayraktar TB2'lerle Ermenistan tarafına verdirdiği zaiyata ilişkin bir haber yayımladı. Habere göre, Türk SİHA'ları ilk 24 gün içerisinde üçten fazla tabur, 43 piyade savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı ve 114 adet Ermeni tankını imha etti. Azerbaycan'ın tek bir İHA bile kaybetmeden bunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Rus medyasına göre TB2’lerin Ermenistan’a verdiği zayiat: İlk 24 gün üçten fazla tabur imha edildi
Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan'daki Zafer Kutlamaları'nda sergilenmişti.

Askeri konularda yayım yapan Rus Top War sitesi, Karabağ Savaşı’nda, Azerbaycan'ın 44 gün içinde elde ettiği tarihi zaferde büyük başarı gösteren Türk SİHA’larının Ermenistan tarafına verdiği zaiyata ilişkin bir haber yayımladı.

İlk 24 günde ağır hasar

M5 dergisinin çeviri haberine göre, "Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları sadece ilk 24 gün içerisinde üçten fazla tabur, 43 piyade savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı, 141 MLRS’nin yanı sıra Ermeni ordusunun bir grup diğer ağır askeri teçhizatını ve 114 adet Ermeni tankını imha etti."

"Tek bir İHA bile kaybetmeden"

Haberde, "Bu Azerbaycan’ın tek bir İHA bile kaybetmeden düşman birliklerini imha edebilecek “en güvenilir saldırı uçağı” ile donatılmış olmasının ve beklenen yeni bir savaş konseptinin parçası olabilir" ifadelerine yer verildi.

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