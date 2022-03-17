Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu: 13 ölü

İki yaşındaki kızını alarak Türkiye'ye geldiğini söyleyen Verdiyava, \"Kızım çok ufak, yollarda sürekli ağladı. Savaşı, ölümü bilmiyor ama siren sesleri, bomba sesleri onları çok korkutuyor. İnşallah savaş en kısa sürede biter ama savaş bitse dahi bir süre her şey düzelene kadar dönmeyi düşünmüyorum.\" diye konuştu.