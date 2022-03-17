Dünya Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu 13 ölü
AVRUPA

Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu: 13 ölü

Rusya, Ukrayna’nın Çernihiv kentinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Bir dükkanın önünde ekmek sırası bekleyen yaklaşık 13 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu: 13 ölü
Yaralılar araçlarla hastanelere taşındı.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. Rus ordusu, bu kez Çernihiv kentinde sivil yerleşim yerini vurdu.

Saldırıda bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen 10 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yapılan son açıklamada ise ölü sayısının 13'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cansız bedenlerin olduğu ve yaralıların araçlara taşındığı anlar yer aldı.


Saldırı sonrası çevredeki siviller kendi imkânları ile yaralıları hastanelere yetiştirmeye çalıştı.

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Tek başına Ukrayna'dan Slovakya'ya kaçmıştı: 11 yaşındaki Hassan'dan güzel haber
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ünya Ukrayna'nın Zaporijya kentinden tek başına yola çıkıp Slovakya sınırına ulaşan 11 yaşındaki Hassan Pisecká'yı konuşmuştu.Hassan, evlerinin bulunduğu yerdeki nükleer santralin Rus güçlerin tarafından saldırıya uğramasının ardından, annesinin eline tükenmez kalemle yazdığı bir telefon numarası, pasaport ve çantasıyla 1200 kilometre yürüyerek Slovakya sınırına ulaşmıştı.
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Annesi Yulia ise, engelli ninesine bakabilmek için Ukrayna'da kalmıştı.
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Hassan'ın Slovakya'ya ulaşmasından günler sonra annesi ve ninesi de yanına geldi.
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The Sun'a konuşan Yulia, 'Tren yolculuğu çok zordu. Yüzlerce kişi küçük vagona sıkışmıştı. Ancak ailemizin bir araya gelebilmesi için kaçmak zorundaydık. Herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sıfırdan başlamak zorundayız. Her şeyimizi kaybettik ancak sağlıklıyız' dedi.
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Hassan, Slovakya sınırına ulaştığında gönüllüler tarafından karşılanmıştı.
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Elindeki numaradan Hassan'ın akrabalarına ulaşan yetkililer, Bratislava'dan alınmasını sağlamıştı.
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Hassan'ı karşılayan yetkililer ona yiyecek içecek vermiş, gülümsemesine, korkusuzluğuna ve kararlılığına hayran kalmışlardı.
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Hassan'ın ailesi yıllar önce Suriye'den Hassan'ın babası olmadan göç etmek zorunda kalmışlardı. <br><br>
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Slovakya polisi 'Yine her şeylerini kaybettiler ama bu kez savaş onlardan sevdiklerini alamadı. Şimdi yine birlikteler ve önemli olan bu' açıklamasını yaptı. <br><br>
Tek başına Ukrayna'dan Slovakya'ya kaçmıştı: 11 yaşındaki Hassan'dan güzel haber
11 yaşındaki Hassan Pisecká, annesi yaşlı akrabasına bakmak zorunda olduğu için tek başına Ukrayna'dan çıkıp Slovakya sınırına yürümüştü. Hassan'ın sırtında çantası, elindeyse akrabalarının telefon numarası vardı. Sınırda yetkililer tarafından karşılanan Hassan, akrabalarına ulaştırılmıştı. Şimdi de Ukrayna'dan çıkmayı başaran annesine kavuştu. O anlar görenlere duygusal anlar yaşattı.


Savaşın görülmeyen yüzü: Sirenler çalınca her şey daha ürkütücü oluyor
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Türkiye'de yakınlarının yanına yerleşen yüzlerce aile, savaş bitse bile yaşadıkları korku yüzünden tekrar Ukrayna'ya gitmekten çekiniyor.
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Odessa'dan gelen Aytekin Başdemir, yaklaşık 15 yıldır Ukrayna'da yaşadığını, bulundukları bölgenin bombalanmasıyla ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.<br>
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Çocuklarının savaş ortamından çok etkilendiğini belirten Başdemir, \"Çocuklar patlayan bombalar, silah sesleri altında huzur bulamıyordu. Çocuklarımın biri henüz bir aylık, çok küçük, sürekli ağlıyordu. Gece uyuyamıyordu. Biz de aldık çoluk çocuğu geldik. Çocuklarım için geldim.\" dedi.
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Başdemir, çocuklarının gece yatarken bomba sesleriyle uyandığını, aşırı korkunun çocuklarında tramvaya dönüşmesinden çekindiğini ifade ederek, Türkiye'de huzurlu ve güvende olacaklarını dile getirdi.<br>
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\"Siren sesleri çalmaya başladı mı tüm çocuklar korkuyor\"<br><br>Harkiv'den gelen Azerbaycanlı Gülşen Verdiyava da savaşların binlerce çocuğun ölmesine veya yetim kalmasına neden olduğunu belirtti.
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Ukrayna'daki savaşta bazı çocukların öldüğünü, yetim kalan çocuklara da diğer ailelerin sahip çıktığını anlatan Verdiyava, savaşın bir an önce bitmesini temenni etti.
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İki yaşındaki kızını alarak Türkiye'ye geldiğini söyleyen Verdiyava, \"Kızım çok ufak, yollarda sürekli ağladı. Savaşı, ölümü bilmiyor ama siren sesleri, bomba sesleri onları çok korkutuyor. İnşallah savaş en kısa sürede biter ama savaş bitse dahi bir süre her şey düzelene kadar dönmeyi düşünmüyorum.\" diye konuştu.
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\"Tahliye edilen aileler kendilerinden çok çocuklarını düşünüyor\"<br><br>Türkmen Elçin Hasanov da birkaç gün sığınakta kaldıktan sonra otobüslerle Türkiye'ye geldiklerini söyledi.
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Savaşta insanların canını ve çocuklarını kurtarmak için ülkeden kaçtığını anlatan Hasanov, şöyle konuştu:
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Tahliye edilen aileler kendilerinden çok çocuklarını düşünüyor. Zaten Ukraynalı erkekler ülkeleri için savaşıyor, kadınlar da çocuklarını alarak ülkeyi terk ediyor.
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Ben de 2 yaşındaki kızımı alarak geldim. Tek düşüncemiz onlar. Siren sesleri çalmaya başladı mı tüm çocuklar korkuyor.
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Bomba sesleri ve silah sesleri zaten herkesin psikolojisini bozuyor.
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Savaşın görülmeyen yüzü: Sirenler çalınca her şey daha ürkütücü oluyor
Savaşın görülmeyen yüzü. Çocuklar ağlıyor, sirenler çalıyor, yeni doğanlar tedirgin. Korkuyorlar ama ağlayan anne ve babalarını yine onlar teselli ediyorlar... Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'yı terk ederek Türkiye'ye gelen anne ve babalar, savaşın en çok çocuklarını etkilediğini anlattı. Ayrıntılar haberimizde...

Rus ordusu sivilleri hedef aldı: Yüzlerce kişinin saklandığı tiyatro salonu bombalandı
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Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından 22. günde de çatışmalar ve bombardımanlar devam ediyor. İki tarafından askeri kayıplar verdiği savaşta çocuklar da dahil olmak üzerek çok sayıda sivil şimdiye kadar hayatını kaybetti.
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Savaşın çirkin yüzü bu kez kendini Mariupol şehrinde gösterdi. Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.
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Açıklamada, \"Uçak, yüzlerce Mariupollu sivilin saklandığı binaya bomba attı. Şehirde yerleşim bölgelerinin bombardımanı devam ettiği için bu korkunç ve insanlık dışı eylemin sonucunu henüz değerlendirmek mümkün değil. Drama Tiyatrosu'nun orta kısmı çöktü ve enkaz, binada bulunan bomba sığınağının girişini engelledi. Mağdurlara ilişkin bilgiler belirleniyor\" ifadesi kullanıldı.
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mariupol'daki tiyatroya yaptığı saldırıyı korkunç bir savaş suçu olarak nitelendirdi.
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Kuleba, \"Mariupol'da bir başka korkunç savaş suçu. Yüzlerce masum sivilin saklandığı Drama Tiyatrosu'na Rusya'nın kitlesel saldırısı. Bina şimdi tamamen harap durumda. Ruslar bunun sivil bir sığınak olduğunu biliyor olmalılar. Mariupol'u kurtarın. Rus savaş suçlularını durdurun.\" ifadesini kullandı.
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, gün içinde yaptığı açıklamalarda Rus güçlerin Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tuttuğunu da duyurdu. Vereşuk, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti.
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, gün içinde yaptığı açıklamalarda Rus güçlerin Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tuttuğunu da duyurdu. Vereşuk, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti.
Title
Rusların ateş açarak, kenti terk etmek isteyen sivillere tehdit oluşturduğunu ifade eden Vereşuk, \"Hastanede aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 400 sivil rehin tutuluyor.\" bilgisini paylaştı.
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol bölgesindeki savaştan kaçan sivillerin bulunduğu tahliye konvoyuna ateş açtığını bildirdi.
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gündüz saatlerinde Mariupol'daki savaştan kaçarak Zaporijya bölgesine giden tahliye konvoyuna çok namlulu roketatar sisteminden ateş açtığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu aktarıldı.
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Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Title
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Title
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Title
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Title
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Title
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.
Rus ordusu sivilleri hedef aldı: Yüzlerce kişinin saklandığı tiyatro salonu bombalandı
Ukrayna'nın Mariupol şehrinden kötü haber geldi. Ajansların "acil" koduyla geçtiği bilgilere göre Rusya ordusuna ait savaş uçakları, yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı. Saldırı sonrası sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatro binası enkaz döndü. Korkunç saldırıda ölü sayısına ilişkin henüz açıklama yapıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mariupol'daki tiyatroya yaptığı saldırıyı korkunç bir savaş suçu olarak nitelendirdi.


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