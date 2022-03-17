Rus ordusu ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu: 13 ölü

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. Rus ordusu, bu kez Çernihiv kentinde sivil yerleşim yerini vurdu.
Saldırıda bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen 10 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yapılan son açıklamada ise ölü sayısının 13'e yükseldiği bilgisine yer verildi.
Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cansız bedenlerin olduğu ve yaralıların araçlara taşındığı anlar yer aldı.
Saldırı sonrası çevredeki siviller kendi imkânları ile yaralıları hastanelere yetiştirmeye çalıştı.