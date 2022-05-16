Rus ordusunun ilerleyişini engellemek için köprüyü havaya uçurdular

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 82. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

DÜNYA Ukrayna: Rus ordusu 27 bin 700 askerini ve1228 tankını kaybetti

Rus ordusunu engellemek için köprüyü havaya uçurdular

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla bir köprüyü daha yıktı.

FOTOĞRAF 6 Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın en stratejik noktalarından bir olan Mariupol şehri bir süre önce Rus güçlerinin kontrolüne geçti. <br><br>Savaşın 78’inci gününde kentte hâlâ Ukraynalı savaşçıların elinde kalan son kısımsa Azovstal çelik fabrikası.<br><br> Azovstal'da direnen Ukrayna'nın Azak alayı, Telegram mesajlaşma uygulamasında son 24 saat içinde 34 Rus uçağının, sekiz sorti de dahil olmak üzere, tesisin üzerinde uçtuğunu söyledi. <br><br>Tesisteki askerler Rus donanmasının ve tanklarının, topçu ateşinin ve roketlerin ateşi altında kaldığını söyledi.<br><br> Rusya, 2014 yılında ele geçirdiği Kırım'dan başka bir kara koridoru açmak için Mariupol'un tam kontrolünü sağlamaya çalışırken, son günlerde birçok sivil tesisten tahliye edildi.<br><br> \"KOŞULLAR KÖTÜLEŞİYOR\"<br><br>Öte yandan Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, AFP'ye verdiği demeçte, yaklaşık bin askerin Azovstal çelik fabrikalarında mahsur kaldığını, koşullarının da giderek kötüleştiğini söyledi.<br><br>İnsan hakları örgütleri ve aktivistler, çevrimiçi bir dilekçe hazırlayarak Birleşmiş Milletler'i, kalan tüm askerleri tahliye etmeye çağırdı. Dilekçe bugüne kadar bir milyondan fazla imza topladı.<br> FOTOĞRAFLAR İLK OLARAK TELEGRAM'DAN PAYLAŞILDI<br><br>Azak Alayı'nın Telegram kanalında yayınlanan bir dizi fotoğraf, kuşatma altındaki Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasının altında saklanan yaralı Ukraynalı askerlerin içinde bulunduğu sefil koşulları gün yüzüne çıkardı.<br><br>Paylaşılan fotoğraflarda fabrikanın içinde, askerlerin bulunduğu yerin bir sahra hastanesine dönüştürüldüğü ve gönüllülerin askerlerin tedavisine yardımcı olduğu görülüyor. Ancak değil tesiste, Mariupol şehrinin tamamında temiz su, ilaç ve gıda bulabilmek oldukça zor hale geldi.<br><br><br><br> Gönüllüler aldıkları yaralar yüzünden acı çeken askerlere ağrı kesiciler veriyor ve şayet şanslılarsa açık yaralarının mikrop kapıp enfeksiyona yol açmaması için antibiyotik bulabiliyorlar...<br><br>Fotoğraflara yansıyan korkunç gerçekse fabrikada bulunan birçok Ukraynalı askerin kol ya da bacaklarını kaybettiğini gösteriyor. <br><br>Uzuvları patlamalar sonucu ya da mayınlar yüzünden kopan askerler ilkel koşullarda koltuk değneklerine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ukrayna ilk kez paylaştı: Azovstal'dan akılalmaz görüntüler! Çoğu uzuvlarını kaybetti Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikası haftalardır dünya gündeminin üst sıralarında... Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

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FOTOĞRAF 12 Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rus ordusu başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve ilerleyişini ülkenin doğusuna çevirdi.<br><br>Askeri uzmanlar bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü. ABD'DEN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA<br><br>ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. 'GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT'<br><br>Eski ve mevcut ABD'li yetkililer, Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.<br> 'RUS UÇAĞI BU SAYEDE DÜŞÜRÜLDÜ'<br><br>ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.<br> Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi. RUS İLERLEYİŞİ SEKTEYE UĞRATILDI<br><br>İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti. ABD'Lİ YETKİLİ: OLDUKÇA ÖNE ÇIKTIK<br><br>ABD'li yetkili 'Başlangıçtan itibaren, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık' dedi.<br> Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili sözlerine şöyle devam etti:<br><br>'Bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut.' ZELENSKIY İÇİN CIA DESTEĞİ<br><br>Ayrıca ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı.<br> Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna lideri Zelenskiy'nin korunmasında CIA'in Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı. İSTİHBARATI ABD UÇAĞI MI VERDİ?<br><br>Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna saldırısı sonrası batırılan Moskva gemisi için ABD yardımı iddiası gündeme gelmişti.<br> İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.<br><br>160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilmişti.<br> Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını gün geçtikçe daha da artırıyor. Ancak aylardır süren ve binlerce can kaybına neden olan savaşta Rusya hala başkent Kiev'i düşüremedi. Ukrayna'nın direnişi dünya çapında büyük yankı uyandırırken, ABD'den gelen bir açıklama sır perdesini araladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşının kaderini değiştiren kritik hamle... BiP'te paylaş

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