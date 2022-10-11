Dünya Rus ordusunun sabıkalı generali İlk işi Kievi vurmak oldu
ASYA

Rus ordusunun sabıkalı generali: İlk işi Kiev'i vurmak oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Suriye'de görev yapan General Sergey Surovikin'i Ukrayna'daki birliklerin başına getirdi. Surovikin, Suriye'de Halep'i yerle bir ederken, Çeçenistan'da da yıkıcı hava saldırılarına emir veren isim olarak anılıyor. İşte, Putin'in bir kez daha sahaya sürdüğü o komutan.

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Haber Merkezi Diğer
Rus ordusunun sabıkalı generali: İlk işi Kievi vurmak oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, General Sergey Surovikin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" bölgesindeki Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanını değiştirdi. Daha önce Suriye'de görev yapan General Sergey Surovikin Ukrayna'daki birliklerin başına getirildi.

SERGEY SUROVİKİN KİMDİR?

Sergey Surovikin, 1991'de "Ağustos Darbesi" olarak da bilinen Gorbaçov'a başarısız darbe girişiminde sivil kalabalığa ateş açılması emrini veren ve 3 göstericinin ölümünde parmağı olduğu gerekçesiyle 7 ay hapse mahkum edildi.

  • Dönemin Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Surovikin'in yargılanma sürecine müdahale ederek, hapisten çıkmasını sağladı.


SİLAH KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

Eylül 1995'te, silah kaçakçılığı yapmaktan bir yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılılan Surovikin, soruşturma sonucunda yine serbest bırakıldı.

1987'DE MEZUN OLDU

Rus ordusunun sabıkalı komutanı, 1987'de Omsk Yüksek Askeri Komuta Okulu'ndan "karacı teğmen" rütbesiyle mezun oldu.

  • Afganistan Savaşı'ndan sonra Frunze Askeri Akademisi'nde kurmay eğitimi aldı. Hemen ardından Çeçenistan'a gönderildi.

Bu dönemde yıkıcı hava saldırılarını komuta etti ve Rusya karşıtı unsurlara yönelik askeri operasyonları planladı. Çeçenistan dönemi, kariyerindeki yükselişin başlangıcı oldu.

2011 yılında Askeri Polis Teşkilatı'nın kuruluşunda görev alsa da, "sabıka dosyası" nedeniyle ataması durduruldu.

HALEP'İ YERLE BİR EDEN GENERAL

Her şeye rağmen 2013'te general rütbesi aldı ve Haziran 2017'de Suriye'deki Rus birliklerinin başına getirildi. Şam Yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiği hava operasyonlarında Halep başta olmak üzere muhaliflerin bulunduğu bölgeleri önemli ölçüde etkisiz hale getirdi.

  • Suriye'deki hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetse de Sergey Surovikin, savaşın gidişatını değiştiren isim olarak öne çıktı ve kendisine "Rusya Federasyonu Kahramanı" madalyası verildi.

Sabıkalı General, 2017 yılından beri Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak da görevini sürdürüyordu.

İLK İŞİ KİEV'İ VURMAK OLDU

Surovikin'in, Ukrayna birliklerinin başına geçer geçmez ilk adımı ise; Kiev'i vurmak oldu.

Rusya uzmanları Sergey Surovikin, "Ukrayna'da 'büyük yıkıma' yol açabilecek kararlar alacağını" görüşünde.

Uzmanlar özellikle, Rusya ve Belarus sınırındaki kentler Çernihiv ve Sumi ile başkent Kiev'e yönelik saldırıların yeniden başlayacağı yönünde endişeleri dile getiriyorlar.

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