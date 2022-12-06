Dünya Rus petrol şirketlerinin tavan fiyattan petrol satışı yasaklanacak
AVRUPA

Rus petrol şirketlerinin tavan fiyattan petrol satışı yasaklanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrol şirketlerinin tavan fiyattan petrol satışını önleyen bir karar için hazırlıkların sürdüğünü söyleyerek, "Şu anda istişareler yürütüyoruz. Kararı nihai hale getiriyoruz. Şirketlerle görüşüyoruz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Rus petrol şirketlerinin tavan fiyattan petrol satışı yasaklanacak
Foto/Arşiv

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararına dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Novak, Rus petrol şirketleri için tavan fiyatla petrol satışını yasaklayan kararı yıl sonuna kadar alıp almayacaklarına yönelik sorulan soruyu, "Evet, eminim alacağız. Şu anda istişareler yürütüyoruz. Kararı nihai hale getiriyoruz. Şirketlerle görüşüyoruz" şeklinde yanıtladı. Tavan fiyat uygulamasının Rus şirketlerinin satışını zorlaştırdığını söyleyen Novak, "Piyasa araçlarına yapılan bu tür müdahaleler elbette şirketlerimizin çalışmalarını etkiliyor. Yine de Rus petrolünün dünya piyasalarında rağbet gördüğünü ve alıcı bulacağını vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Rus petrolüne her zaman talep olmuştur ve olacaktır"

Rusya’nın, dünya enerji piyasasının en büyük petrol tedarikçisi olduğuna dikkat çeken Novak, "Küresel enerji tüketimi talebindeki büyümeyi dikkate aldığımızda, dünya ekonomilerinin büyümesinin kaynaklarla sağlanması gerektiğini görüyoruz. Dünyada fazla petrol yok ve Rus petrolüne her zaman talep olmuştur ve olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Şirketler, ilgili ürünleri satmak için kendi aralarında gerekli mekanizmaları bulacaklar"

Küresel aktörler nedeniyle Rus petrolünün pazarlanmasının zorlaştığını ve buna karşı yeni yöntemlerle Rus petrolünün satışını gerçekleştirmeye başladıklarını belirten Novak, "Şartlar artık daha zorlu hale geliyor. Buna rağmen petrol satmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Petrol ticaretinde mekanizma ve tedarik zincirleri değişecek. Bunu bir trajedi olarak görmüyoruz. Şirketler, ilgili ürünleri satmak için kendi aralarında gerekli mekanizmaları bulacaklar" diye konuştu.
Novak, "Elbette yeni araçlar, sigorta için yeni mekanizmalar, sevkiyat şekli değişiyor. Ancak piyasadaki büyük oyuncular da değişiyor. Rus petrolünün satışı dahil olmak üzere eskiye göre daha piyasada daha fazla tüccar çalışıyor. Dolayısıyla bu değişimde bir trajedi görmüyoruz" dedi.

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"Durumun ve petrol satışlarının 2022’ye yakın kalması için gereken her şeyi yapıyoruz"

Aralık ayında Rus petrol satışının Kasım seviyesinde kalabileceğini söyleyerek aralıklarla Rus petrol satışında hafif gerilemeler olabileceğini belirten Novak, "Gerekirse petrol üretiminde düşüş dönemlerinin olabileceği ihtimalini dışlamıyoruz. Çünkü durum belirsiz. Ancak bu düşüşün büyük hacimlerde olacağını düşünmüyorum. Durumun ve petrol satışlarının 2022’ye yakın kalması için gereken her şeyi yapıyoruz. Aralık ayında dünya pazarındaki satışlarımızın Kasım ayı seviyesinde olacağından eminiz. O zaman ilgili ürünlerin nasıl satılacağını, piyasada durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Burada da çok fazla belirsizlik var" dedi.

Novak, Ocak 2022 ile Kasım 2022 arasında Rus petrol üretiminin yüzde 2.2 oranında artarak 488 milyon tona çıkarıldığını kaydetti.

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