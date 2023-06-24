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Rus savaş uçağı İdlib'e saldırı düzenledi: İki sivil hayatını kaybetti

Rusya'ya ait savaş uçağının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

18:51 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
Arşiv.

Arşiv.

İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 2 sivil öldüç-

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 13.31’de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan bir Rus savaş uçağı, İdlib'in Bisbet, Bideme ve Bikefle köylerine hava saldırısı düzenledi.

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Bisbet köyüne yönelik saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.


Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı
Rusya'da darbe kalkışması: Paralı asker grubu Wagner Putin yönetimine başkaldırdı

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yönetimini hedef alarak, "Bu gece, Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak." dedi. 'Darbe' söylentilerine neden olan gelişme sonrası Moskova borsasında büyük bir düşüş yaşandı. Kremlin Sarayı, "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklamasında bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi "silahlı isyan" suçlamasıyla Wagner üyeleri hakkında ceza davası açtı. Öte yandan Rusya'nın çeşitli noktalarında olası bir kalkışmaya karşı ordu sokağa inerek devriye atmaya başladı. Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.


#Rusya
#İdlip
#Suriye
#Savaş Uçağı
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