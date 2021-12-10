Dünya Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip
ASYA

Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip

Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Aralık’ta Rusya sınırlarına yaklaşan Fransız ve ABD savaş uçaklarının, Rus savaş uçakları tarafından yakın takibe alındığını ve Rus sınırından uzaklaştırıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip
Fransız ve ABD savaş uçakları, Rus sınırından uzaklaştırıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Karadeniz'in tarafsız suları üzerindeki Rus hava sahası kontrolü, Rusya devlet sınırına yaklaşan hava hedefleri belirledi. Hava hedeflerinin belirlenmesi için üç Su-27 tipi savaş uçağı, hava üssünden kalkış yaptı. Rus uçakları, Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait Dassault Mirage 2000 ve Dassault Rafale tipi savaş uçakları ve RC-135 tipi keşif uçağıyla birlikte, ABD Kara Kuvvetleri’ne ait Bombardier CL-600 tipi keşif uçağını tespit etti. Yabancı askeri uçakların Rusya sınırından uzaklaştırılmasının ardından Rus savaşçıları güvenli bir şekilde üsse geri döndü” denildi.

Karadeniz’de ABD-Rus gerilimi
DÜNYA
Karadeniz’de ABD-Rus gerilimi

Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD uçaklarını engelledi
OYNAT 00:42
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD uçaklarını engelledi
Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait 2 adet B-1B stratejik bombardıman uçağı ve 2 adet KC-135 tanker uçağı Rus radarları tarafından takibe alındı. Rus sınırlarına yaklaşıldığı gerekçesiyle 2 Rus Su-30 savaş uçağı üslerinden kalkış yaparak havadaki uçakları tespit etti. Rus uçakları sınırlarına yaklaştıkları gerekçesiyle ABD uçaklarını takip ederek uzaklaştırdı.


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