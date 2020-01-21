Dünya Rus savaş uçaklarının İdlibde düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti

Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Rus jetlerinin vurduğu bölgeler harabeye döndü.
Rus jetlerinin vurduğu bölgeler harabeye döndü.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in Bara, Bsida ve Masaran köyü ile Halep'in batı kırsalındaki Kefer Dael, Mansura, Kefer Teal, İrhab, Takad, Şamiko ve İndomi köylerine hava saldırıları yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, İdlib'in Bara köyünde 2, Halep'in batı kırsalındaki Kefer Teal köyünde bir aileden 6'sı çocuk 9, Takad köyünde ise 1 çocuk olmak üzere toplamda 12 sivil yaşamını yitirdi.

AA
Rus jetlerinin vurduğu bölgeler harabeye döndü.

Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesiminden Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor.

  • Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, Suriye'nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları sonucu 12 Ocak'tan bu yana 62 sivil hayatını kaybetti, 31 bin 500 kişi yerinden oldu.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

  • Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar kara saldırılarına devam etmişti.

AA
Rus jetlerinin vurduğu bölgeler harabeye döndü.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığını ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

AA
Rus jetlerinin vurduğu bölgeler harabeye döndü.
  • Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

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