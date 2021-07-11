Rus uçağında akıl almaz olay: Nefessiz kalan yolcular uçağın acil çıkış kapısını açtı

Rusya'da Kovid-19’a karşı aşılama sürecini hızlandırmak için toplu aşılama merkezleri açılıyor

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin hızlandırılması amacıyla toplu aşılama merkezleri açılıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, haziran başında günlük Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı. Bunun üzerine Rus yetkililer, devlet ve hizmet sektöründe çalışan vatandaşlara virüse karşı aşılanma zorunluluğu getirilmesi yönünde karar aldı.



Rusya'da toplumsal bağışıklığın sağlanması için halkın yüzde 60'ının aşılanması hedeflense de yeterli katılımın olmaması nedeniyle aşılama sürecinin oldukça yavaş ilerlediği görülüyor. Yılın başından itibaren kitlesel aşılama sürecinin başladığı ülkede, bugüne dek aşılanan kişi sayısı 23 milyona yükselebildi.



Bu nedenle aşılama sürecinin hızlandırılması amacıyla başta başkent Moskova olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde toplu aşılama merkezleri açılıyor. Söz konusu merkezler, aşılamada yüksek kapasiteye sahip olmasıyla dikkati çekiyor.