Dünya Rus uçağını İsrail düşürdü
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Rusya düşen uçağın hesabını kesti

Rus uçağını İsrail düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi olan Rus İl-20 uçağının düşmesinde tek suçlunun İsrail olduğunu açıkladı. Konaşenkov, İsrail’in 17 Eylül’de hava saldırısı planladığı bölge hakkında yanlış bilgi verdiğini, bu nedenle uçağın güvenli alana götürülemediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
​Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi olan Rus İl-20 uçağının düşmesinde tek suçlunun İsrail olduğunu söyledi.

Konaşenkov, İsrail’in 17 Eylül’de Suriye’de hava saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı bölge hakkında yanlış bilgi verdiğini, bu nedenle düşen İl-20 uçağının daha güvenli bir alana götürülemediğini belirtti. İsrail’in F-16’ların Suriye’de operasyon gerçekleştireceği alanı belirtmeyerek, Rus güçlerini yanlış yönlendirdiğini söyleyen Konaşenkov, İsrail’in ülkede olası kazaları engellemeye yönelik anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi.

Konaşenkov “İsrail Hava kuvvetleri, vurmak istedikleri hedeflerin Suriye’nin kuzeyinde olduğu bilgisini verdi. Ancak İsrail uçaklarının saldırı gerçekleştirdiği yer ülkenin kuzeyinde değil, batısındaki Lazkiye’deydi. Lazkiye, ülkenin batı kıyısında” dedi. Konaşenkov, konuyla ilgili konuşmaların Rusça olarak gerçekleştiğini, ellerinde ses kaydının olduğunu da vurguladı.

‘ANLAŞMALARA ÖNEM VERMİYORLAR’

Ellerindeki verilerin 15 Rus askerinin ölümüne neden olan bu olayın faili İsrailli pilotların profesyonel olmayışı ya da cezai ihmalini gösterdiğini ifade eden Konaşenkov “Bu nedenle İl-20 trajedisinin tek suçlusunun böyle bir eylemin kararını veren İsrail Hava Kuvvetleri’nde olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü’ne göre, İsrail ya Rusya ile olan anlaşmalara önem vermiyor, ya da bu tür eylemlerin trajediye götüreceğini bilen komutanlık ve komutanları kontrol etmiyor. Konoşenkov ayrıca, İsrail uçağının eyleminin bir sivil ve yolcu uçağını da tehdit edebileceğini, bölgedeki F-16’nın o sırada orada bulunabilecek yolcu uçakları için de doğrudan tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

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Rus askerleri Golan’da

Konaşenkov, BM barış güçlerinin güvenliğinin sağlanması için tartışmalı bölge olan Golan Tepeleri’ndeki Bravo hattında 6 Rus askeri polis gözlem noktasının kurulduğunu belirtti.

Rus Sözcü, gözlem noktalarının Golan Tepeleri’nden İsrail topraklarına saldırıları engelleme imkanı sağladığını ekledi. Rus güçlerinin yardımı ile Golan Tepeleri’nden İran yanlısı 1050 gücün ve 24 çoklu roketatar sisteminin çıkartıldığını söyleyen Konaşenkov, “Rusya, İran’la görüşmeler gerçekleştirdi. Tanran bölgede gerginliğin tırmanmasından yana olmadığını ve İsrail’e karşı saldırganca bir niyetinin olmadığını söyledi” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı
OYNAT 01:07
Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın düşüş anını canlandırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, 3D görüntüsünü hazırlayarak canlandırdığı İl-20 uçağının düşüş anını yayınladı. Görüntülerde Suriye ordusunun İsrail savaş uçaklarına yönelik yaptığı atışların İl - 20 uçağına denk geldiği ve uçağın denize düştüğü anlar yer alıyor.

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