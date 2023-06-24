Rus uçakları havalandı: Merkez Moskova'dan St.Petersburg’a taşınıyor

Merkez Moskova'dan St.Petersburg’a taşınıyor
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Moskova'ya başkaldırırken, “Ülkenin tüm gerçek vatanseverleri, sokağa çıkın, biz silah bulacağız” dedi. Birçok kentte silah seslerinin duyulduğu ve tankların sokağa indiği öne sürüldü. Kremlin tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Rus Hava Kuvvetleri, Voronej'den Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri konvoyunu vurmaya başladı.
"Moskova’dan devlete ait uçaklar St.Petersburg’a havalanmaya başladı. Bazı yöneticilerin merkezi Moskova’dan St.Petersburg’a taşıdığı bildiriliyor." ifadeleri kullanıldı.
Wagner’ın Moskova’yı ele geçirme ihtimaline karşı Moskova’daki komuta merkezleri ve üst düzey kurumların St.Petersburg’a taşınması için hazırlık yapıldığı bildiriliyor.
Wagner Grubu, Lipetsk bölgesindeki Rus Ordusu birliklerinin çoğunun taraf değiştirdiğini ve Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri koluna katıldığını duyurdu.