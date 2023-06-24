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Rus uçakları havalandı: Merkez Moskova'dan St.Petersburg’a taşınıyor

Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak Rus yönetimine silahlı ayaklanma başlatan Wagner grubunun Moskova'ya ilerleyişi sürerken, Rusya Araştırmaları Enstitüsü, sosyal medya hesabından bir bilgi paylaştı. Moskova’dan devlete ait uçakların St.Petersburg’a havalanmaya başladığı bilgisinin yer aldığı tweette uçuş planı bilgileri verilerek bazı yöneticilerin merkezi Moskova’dan St.Petersburg’a taşıdığı bildirildi. Wagner’ın Moskova’yı ele geçirme ihtimaline karşı Moskova’daki komuta merkezleri ve üst düzey kurumların St.Petersburg’a taşınması için hazırlık yapıldığı aktarıldı. Öte yandan bir diğer önemli gelişme ise Lipetsk bölgesindeki Rus Ordusu birliklerinin çoğunun taraf değiştirerek Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri koluna katıldığı iddiası oldu.

15:27 . 24/06/2023 Saturday
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Merkez Moskova'dan St.Petersburg’a taşınıyor

Merkez Moskova'dan St.Petersburg’a taşınıyor

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Moskova'ya başkaldırırken, “Ülkenin tüm gerçek vatanseverleri, sokağa çıkın, biz silah bulacağız” dedi. Birçok kentte silah seslerinin duyulduğu ve tankların sokağa indiği öne sürüldü. Kremlin tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Rus Hava Kuvvetleri, Voronej'den Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri konvoyunu vurmaya başladı.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü: Merkez Moskova’dan St.Petersburg’a taşınıyor
Rusya Araştırmaları Enstitüsü, sosyal medya hesabından bir bilgi paylaştı. Moskova’dan devlete ait uçakların St.Petersburg’a havalanmaya başladığı bilgisinin yer aldığı tweette uçuş planı verilerek bazı yöneticilerin merkezi Moskova’dan St.Petersburg’a taşıdığı bildirildi.
Rusya Araştırmaları Enstitüsü'den yapılan paylaşımda;

"Moskova’dan devlete ait uçaklar St.Petersburg’a havalanmaya başladı. Bazı yöneticilerin merkezi Moskova’dan St.Petersburg’a taşıdığı bildiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Wagner’ın Moskova’yı ele geçirme ihtimaline karşı Moskova’daki komuta merkezleri ve üst düzey kurumların St.Petersburg’a taşınması için hazırlık yapıldığı bildiriliyor.

Lipetsk bölgesindeki Rus Ordusu birlikleri taraf değiştirdi

Wagner Grubu, Lipetsk bölgesindeki Rus Ordusu birliklerinin çoğunun taraf değiştirdiğini ve Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri koluna katıldığını duyurdu.


Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?
Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?

Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak Rus yönetimine isyan başlatan Wagner grubu, kuruluşundan bu yana Afrika'dan Orta Doğu'ya kriz bölgelerindeki rolüyle gündeme geldi. Şirketinin Kremlin Sarayı'na yemek sağlaması nedeniyle "Şef" lakabıyla anılan zengin iş adamı Yevgeniy Prigojin ve eski Rus istihbarat subayı Dmitry Utkin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, 2014'te Donbas ihtilafında Rusya destekli ayrılıkçıları desteklemek için kuruldu. O zamandan beri birçok farklı bölgede faaliyet gösteren Wagner şirketinin Ukrayna’da ne kadar askeri var? Wagner başka hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Rusya’nın diğer özel askeri şirketleri hangileri? ve bu darbe sürecine nasıl gelindi? Rusya'da yaşanan krizin perde arkasının detayları haberimizde...

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