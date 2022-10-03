Rus yetkiliden ilginç çıkış: Erkekler eşlerinden kaçmak için savaşa gidiyorlar
Rusya’daki Vorkuta kasabasının Belediye Başkanı Yaroslav Şaposnikov, ülkede ilan edilen seferberlik kapsamında askere gitmek için başvuran erkeklerin onda birinin eşlerinden kaçmaya çalıştığını savundu. Eşlerinin ‘dırdırından' sıkılan erkekler için savaşa gitmenin bir çözüm olduğunu öne süren Şaposnikov, Rus kadınların her koşulda eşlerinin arkasında olması gerektiğini söyledi.
Rusya’daki Vorkuta kasabasının Belediye Başkanı Yaroslav Şaposnikov, ülkede ilan edilen seferberlik kapsamında askere gitmek için başvuran erkeklerin onda birinin eşlerinden kaçmaya çalıştığını savundu.
Eşlerinin ‘dırdırından' sıkılan erkekler için savaşa gitmenin bir çözüm olduğunu öne süren Şaposnikov, Rus kadınların her koşulda eşlerinin arkasında olması gerektiğini söyledi.
Belediye başkanının sözleri sosyal medyada viral olurken tepkilere de yol açtı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay sonunda kısmi seferberlik ilan etmesi dünyada ve ülke içinde tepki çekmiş, Rusya'da düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.