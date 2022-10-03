Dünya Rus yetkiliden ilginç çıkış Erkekler eşlerinden kaçmak için savaşa gidiyorlar
AVRUPA

Rus yetkiliden ilginç çıkış: Erkekler eşlerinden kaçmak için savaşa gidiyorlar

Rusya’daki Vorkuta kasabasının Belediye Başkanı Yaroslav Şaposnikov, ülkede ilan edilen seferberlik kapsamında askere gitmek için başvuran erkeklerin onda birinin eşlerinden kaçmaya çalıştığını savundu. Eşlerinin ‘dırdırından' sıkılan erkekler için savaşa gitmenin bir çözüm olduğunu öne süren Şaposnikov, Rus kadınların her koşulda eşlerinin arkasında olması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Rus yetkiliden ilginç çıkış: Erkekler eşlerinden kaçmak için savaşa gidiyorlar
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Rusya’daki Vorkuta kasabasının Belediye Başkanı Yaroslav Şaposnikov, ülkede ilan edilen seferberlik kapsamında askere gitmek için başvuran erkeklerin onda birinin eşlerinden kaçmaya çalıştığını savundu.

Eşlerinin ‘dırdırından' sıkılan erkekler için savaşa gitmenin bir çözüm olduğunu öne süren Şaposnikov, Rus kadınların her koşulda eşlerinin arkasında olması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanının sözleri sosyal medyada viral olurken tepkilere de yol açtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay sonunda kısmi seferberlik ilan etmesi dünyada ve ülke içinde tepki çekmiş, Rusya'da düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Ukrayna-Rusya savaşında kritik gelişme: Belarus askerleri sınırda
DÜNYA
Ukrayna-Rusya savaşında kritik gelişme: Belarus askerleri sınırda

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
FOTOĞRAF 17
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı son sürat devam ediyor.
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Savaş son haftalarda Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşırken Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine yönelik birçok görüntü ve haber geliyor.
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Ukrayna'da ortaya yeni çıkan yeni bir videoda Rus askerlerinin sivilleri sırtından vurarak öldürdüğü görüldü.
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Kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yapan görüntüler sosyal medyada da viral oldu.
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Söz konusu görüntülerde iki Rus askerle konuşan Ukraynalı siviller, yollarına devam ederken bir anda Rus askerlerin silahlı saldırısına uğruyor.
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Öldürülenlerden birinin Rus askerleri tarafından yağmalanan bir otomobil galerisi sahibi olduğu belirtildi.
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CNN International'de yer alan habere göre, ailesi kurbanın isminin açıklanmasını istemedi.
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Öldürülen diğer kişinin ise 68 yaşındaki Leonid Oleksiyoviç Plyats olduğu ve onun da galeride güvenlik görevlisi olarak çalıştığı kaydedildi.
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Plyats'ın vurulduktan sonra yardım çağırmak için ofisine kadar süründüğü ancak kan kaybından hayatını kaybettiği açıklandı.
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Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısındaki E40 karayolu üzerinde bulunan Camper Group isimli showroomda gerçekleşti.
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Öte yandan Ukrayna Başsavcılığı, Ukrayna’nın Sumi kentinde 62 yaşındaki sivil adamı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin’in yargılanmasına başlanacağını duyurdu.
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Shishimarin, Ukrayna’da sivil ölümler nedeniyle yargılanan ilk Rus asker olacak.
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Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerin 10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu aktardı.
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Rus askerin 28 Şubat'ta Sumi bölgesindeki Chupakhivka köyünde yol kenarında bisikletiyle seyir halinde olan silahsız 62 yaşındaki bir sivili öldürdüğünü iddia ediliyor.

Savcılar, Shishimarin da aralarında bulunduğu Rus askerlerinin olay günü tekerlekleri patlamış çalıntı bir otomobille köye girdiği belirtilerek, yolda telefonla konuşan yaşlı adamı gördüklerini ve kendilerini Ukrayna ordusuna ihbar etmemesi için Shishimarin arabanın camından Kalaşnikof tüfeğiyle yaşlı adamın kafasına birkaç el ateş ettiğini öne sürdü.
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Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken bölgeden gelen son görüntüler Rus askerlerinin sivil katliamı yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyayı ayağa kaldıran görüntülerde bir grup Rus askerinin iki savunmasız Ukraynalı sivili vurarak öldürüp işyerlerini yağmaladığı görüldü.
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