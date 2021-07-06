Rus yolcu uçağı denize düştü

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Yüreğir’e Çukurova el sanatları müzesi ve uygulama atölyeleri kuruluyor

Yüreğir Belediyesi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen ‘2021 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ kapsamında ‘Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyeleri’ projesinin protokolü Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice ile ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger arasında imzalandı.