Dünya Rus yolcu uçağı denize düştü
ASYA

Rus yolcu uçağı denize düştü

Rusya’nın doğusunda en az 22 kişinin bulunduğu An-26 tipi uçağın denize düştüğü öğrenildi. Uçakta 6 kişilik bir mürettebat ekibi bulunuyordu. Uçakla bağlantı sabah saatlerinde kesilmişti.

Haber Merkezi İHA
Rus yolcu uçağı denize düştü
Rusya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi.

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi.

İRTİBAT KESİLDİ

Rus haber ajanslarının Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.

22 YOLCU 6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT TAŞIYORDU

Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

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