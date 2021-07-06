Rus zırhlı araç şirketi Remdizel: Aracımızı sokmak istediğimiz her yerde Türkler var Rus zırhlı araç şirketi Remdizel'in baş tasarımcısı İgor Zaharoviç, Türk zırhlı araç şirketlerinin en büyük rakiplerinden biri olduğunu söyledi. Hangi ülkeye araçlarını sokmak isteseler orada Türklerin bulunduğunu ifade eden Zaharoviç, "Türk işletmeleri, orada herkesle dostluk kurmayı başarmış, tanıtım ve diğer amaçlar için herkese kendi araçlarını sunmuş oluyor" dedi.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2021, 10:36 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2021, 11:05 Diğer