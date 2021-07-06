Dünya Rus zırhlı araç şirketi Remdizel Aracımızı sokmak istediğimiz her yerde Türkler var
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Rus zırhlı araç şirketi Remdizel: Aracımızı sokmak istediğimiz her yerde Türkler var

Rus zırhlı araç şirketi Remdizel'in baş tasarımcısı İgor Zaharoviç, Türk zırhlı araç şirketlerinin en büyük rakiplerinden biri olduğunu söyledi. Hangi ülkeye araçlarını sokmak isteseler orada Türklerin bulunduğunu ifade eden Zaharoviç, "Türk işletmeleri, orada herkesle dostluk kurmayı başarmış, tanıtım ve diğer amaçlar için herkese kendi araçlarını sunmuş oluyor" dedi.

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Rus zırhlı araç şirketi Remdizel: Aracımızı sokmak istediğimiz her yerde Türkler var
İgor Zaharoviç

Rus zırhlı araç şirketi Remdizel'in baş tasarımcısı İgor Zaharoviç, Sputnik'e yaptığı açıklamalarda Türk zırhlı araç şirketleri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

"Türkler herkesle dost"

Zaharoviç, Türk zırhlı araç şirketlerinin en büyük rakiplerden biri olduğunu söyledi. Türklerin herkesle dostluk kurmayı başardığını ifade eden Zaharoviç, "Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek, orada herkesle dostluk kurmayı başarmış, tanıtım amaçlı ve diğer amaçlar için herkese kendi araçlarını sunmuş Türk işletmeleri oluyor" dedi.

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"Türklerin başarısının sırrı..."

Zaharoviç, Türk zırhlı araçlarının başarısındaki sırrına ilişkin, "Türkiye'deki mevzuatın yerli işletmelere aracı resmi kurumun onayını almadan kendi araçlarını pazarlama aşamasında yurtdışına sunma imkanı tanıması olduğu" yorumunda bulundu.

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