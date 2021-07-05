Dünya Rusya 12 Temmuzdan itibaren 13 kentten daha Türkiyeye uçuşların başlayacağını duyurdu
ASYA

Rusya 12 Temmuz’dan itibaren 13 kentten daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’daki 13 kentten daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Rusya 12 Temmuz’dan itibaren 13 kentten daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu
Rusya 12 Temmuz’dan itibaren 13 kentten daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye’ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

13 KENTTEN UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye’ye uçuşların başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi ve Tümen şehirlerinde bulunan uluslararası havaalanlarından doğrudan Türkiye’ye uçuşların başlayacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, daha önce Rusya’dan, İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılan uçuşlara yeni karar ile birlikte İzmir’in de ilave edildiği ifade edildi.

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