Rusya: 2 haftada 190 yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair açıklamalarda bulundu.

Rusya’da 21 Eylül’de ilan edilen kısmi seferberlik kapsamında orduya 300 bin kişinin çağrıldığına dikkati çeken Şoygu, seferberlik kapsamındaki etkinliklerin tamamlandığını anımsattı.

Şoygu, seferber edilenlerin poligonlardaki eğitiminin tamamlanmak üzere olduğunu aktararak “87 bin kişi, eğitim aldıktan sonra çatışmaların yaşandığı bölgelere gönderildi.” ifadesini kullandı.

Güz celp döneminde 120 bin kişinin askerliğe çağrılacağını dile getiren Şoygu, bunların çatışma bölgesine gönderilmeyeceğini söyledi.

Bakan Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemleri konusunda bilgi vererek “Son 2 hafta içinde 190’dan fazla yabancı paralı savaşçı öldürüldü, 74 tank, 235 zırhlı araç, 2 HIMARS çok namlulu roketatar ve 268 ağır makineli tüfekli araç imha edildi.” diye konuştu.

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Ukrayna’nın askeri altyapı unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam ettiklerini söyleyen Şoygu, bu saldırıların, Ukrayna’nın askeri potansiyelini azalttığını ifade etti.

FOTOĞRAF 5 Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.

TOPU KİEV’E ATTI

Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.

Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.

Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.

Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.

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