Dünya Rusya 24 İtalyan diplomatı istenmeyen kişi ilan etti Sekiz gün içinde topraklarımızı terk etmeliler
AVRUPA

Rusya 24 İtalyan diplomatı istenmeyen kişi ilan etti: 'Sekiz gün içinde topraklarımızı terk etmeliler'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 24 İtalyan diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusya 24 İtalyan diplomatı istenmeyen kişi ilan etti: Sekiz gün içinde topraklarımızı terk etmeliler
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Giorgio Starace, bakanlığa çağrılarak, İtalyan makamlarının 30 Rus diplomata karşı açıkça düşmanca eylemlerinin şiddetle protesto edildiği bildirildi.

"SEKİZ GÜN İÇİNDE GİTMELİLER"

  • Açıklamada, "Buna karşılık İtalya'nın Rusya’daki diplomatik ve konsolosluk kurumlarının 24 çalışanı 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarını 8 gün içinde terk etmeleri gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

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