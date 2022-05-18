Rusya 24 İtalyan diplomatı istenmeyen kişi ilan etti: 'Sekiz gün içinde topraklarımızı terk etmeliler'

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Giorgio Starace, bakanlığa çağrılarak, İtalyan makamlarının 30 Rus diplomata karşı açıkça düşmanca eylemlerinin şiddetle protesto edildiği bildirildi.
"SEKİZ GÜN İÇİNDE GİTMELİLER"
- Açıklamada, "Buna karşılık İtalya'nın Rusya’daki diplomatik ve konsolosluk kurumlarının 24 çalışanı 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarını 8 gün içinde terk etmeleri gerekiyor" ifadelerine yer verildi.