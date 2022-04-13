Rusya ABD Kongresi üyeleri ve Kanadalı senatörlere yaptırım kararı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 24 Mart'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerini Rusya karşıtı yaptırımlara dahil ettiği hatırlatıldı.

Mütekabiliyet esası gereği ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin 398 üyesi hakkında yaptırım kararı alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu listeye de yer verildi.

Kanadalı senatörlere yaptırım

Bununla birlikte bakanlıktan, mütekabiliyet esası gereğince 87 Kanadalı senatör hakkında yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Kanada yönetiminin, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyelerine giriş yasağı da dahil olmak üzere yaptırım kararı aldığı anımsatılan açıklamada, "Karşılıklılık temelinde, Kanada Parlamentosunun görevdeki senatörlerine karşı yaptırım kararı alındı." ifadesine yer verildi.

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Açıklamada Kanadalı senatörlerin isim listesi yayımlandı.

Çekyalı bir diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Açıklamada ayrıca geçen ay Çekya'nın başkenti Prag'daki bir Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve söz konusu diplomatın 16 Nisan'da gün sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği ifade edildi.

FOTOĞRAF 21 ​Rusya'nın Ukrayna savaşına ilişkin askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırılması dünya basınında geniş yer aldı. İddialara göre, planların sızdırılmasına öfkelenen Rusya Devlet başkanı Putin yakın çevresine bir cadı avı başlattı. Rus lider planları sızdıran 'suçluları' arıyor. Rusya'dan ismi açıklanmayan kaynaklar, üst düzey generallerinin ve seçkin kişilerin bile hedefte olduğunu belirtti.<br> BİR NUMARADA SERGEY ŞOYGU VAR<br><br>Putin'in şüphelendiği isimler arasında Ukrayna Savaşı'ndaki askeri operasyonlardan sorumlu olan isim Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir numarada yer alıyor. POZU OLAY OLDU<br><br>Şoygu'nun 31 yaşındaki kızının Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz vermesi şüpheleri daha da artırdı. GENELKURMAY BAŞKANI VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINABİLİR<br><br><br>Putin'in öfkesinin bir başka hedefi de yakında görevden alınabileceği konuşulan Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Rus genelkurmay başkanı Valery Gerasimov ve başkan yardımcısı Igor Kostyukov var.<br> KAYIPLARIN SORUMLUSU<br><br>Putin'in Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u savaş alanında verdiği kayıplardan daha çok askeri donanım kayıplarıyla ilgili suçladığı iddia ediliyor. İSTİHBARAT TEŞKİLATINA DA ÖFKELİ<br><br>Rusya'nın zayıf istihbarat nedeniyle savaşta ağır kayıplar verdiğini ileri süren Rusya Devlet Başkanı Putin'in istihbarat teşkilatına kızgın olduğu uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor. LİSTENİN ÜST SIRALARINDA<br><br>Bu da Rusya Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'u şüpheli listesinde üst sıralara taşıyor. İŞGALDEKİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ PLANLARIN SIZDIRILMASI<br><br>Dailmail Gazetesi'nde yer alan habere göre Putin, Rusya'nın işgaldeki başarısızlığını, çok sayıda askerin ve Rus generalin hayatını kaybetmesini sızdırılan planlara bağlıyor. ABD ve Birleşik Krallık istihbaratının, Rus ordusunun her hamlesini biliyor gibi görünmesi sızıntı iddialarını kuvvetlendiriyor. Rus güvenlik uzmanı Andrei Soldatov, Rusya'da köstebek avının başladığını belirtti. ​Rusya'nın askeri planlarının sızması sonrası 'cadı avı' başladı: İşte Putin'in şüpheli listesi Rusya'nın askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın çevresine bile temkinli davranmasına neden olduğu ileri sürüldü. Batı medyası Rus liderin, 'cadı avı' başlattığını belirtti. İşte Putin'in şüpheli listesi... BiP'te paylaş

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