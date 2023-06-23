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Dünya

Rusya AB'nin 11'inci yaptırım paketine yaptırımla yanıt verdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 11'inci yaptırım paketinin onaylanmasının ardından Moskova yönetimi de yaptırım uyguladığı AB'li yetkili ve kurum listesini genişletme kararı aldı.

17:38 . 23/06/2023 Cuma
AA
Şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçiren AB, bugün 11'inci yaptırım paketini resmen onaylamıştı.

Şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçiren AB, bugün 11'inci yaptırım paketini resmen onaylamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin yeni yaptırım paketinin "gayrimeşru" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rusya tarafı, ülkeye giriş yasağı uyguladığı AB kurum ve yetkililerinin listesini önemli ölçüde genişletti.

Yaptırım listesinin, AB ülkelerinden kolluk kuvvetleri, devlet ve ticari kuruluşlarının temsilcileri, Ukrayna'ya silah ve teçhizat yardımında bulunan AB vatandaşları, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan sorumlu Avrupa yapılarının temsilcileri ile genişletildiği, Rusya'ya karşıtı açıklamalarda bulunan AB parlamenterlerinin de yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırıma tabi tutulan kişi ve kuruluşların sayı ve isimlerine yer verilmedi.

Şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçiren AB, bugün 11'inci yaptırım paketini resmen onaylamıştı.



#Avrupa
#Rusya
#yaptırım
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