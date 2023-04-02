Rusya BMGK başkanlığını devraldı: 'En kötü 1 nisan şakası'

Ukrayna'yı işgale devam eden Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını devraldı. 15 üyeli konseyde her ay bir ülke başkanlık koltuğuna otururken bu sıra alfabeye göre belirleniyor.

Her karar bağlayıcı

Rusya gibi tüm üyelerin bir oy hakkı bulunan Güvenlik Konseyi'nin aldığı her karara üye ülkelerin uyma zorunluluğu bulunuyor.

Rusya en son geçen yıl şubat ayında komşusu Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir işgal başlattığı sırada BMGK başkanlığı yapmıştı.

Savaşa son verin çağrısı

Euronews'te yer alan habere göre; İşgalin üzerinden neredeyse bir yıl sonra 23 Şubat'ta BM Genel Kurulu, Rusya'nın ülkeden derhal çekilmesini talep etti. Ayrıca kısa süre önce düzenlenen on birinci acil özel oturumda da savaşa son verilmesi çağrısında bulunan yeni bir karar kabul edildi.

Oylama sonuçlarına göre 141 üye devlet lehte, arlarında Belarus, Kuzey Demokratik, Eritre, Mali, Nikaragua, Rusya ve Suriye'nin olduğu 7 devlet alehte oy kullandı. Çekimser kalan 32 ülke arasında Çin, Hindistan ve Pakistan da vardı.

Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kaçırıldıkları iddiasıyla ilgili olarak Vladimir Putin hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmasının ardından daha da önem kazanan, Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların "gerçek durumu" konusunda Nisan ayı başında BM Güvenlik Konseyi'nde gayrı resmi bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın başkanlığını "En kötü 1 Nisan şakası" olarak niteledi.



