Dünya Rusya çatışmadan kaçan 4 Azerbaycan vatandaşına ateş açtı
AVRUPA

Rusya çatışmadan kaçan 4 Azerbaycan vatandaşına ateş açtı

Ukrayna-Rusya çatışmasının yoğunlaştığı Odessa bölgesinden kaçmaya çalışan Azerbaycanlı bir ailenin bulunduğu araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan Azerbaycanlı 4 sivil hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Rusya çatışmadan kaçan 4 Azerbaycan vatandaşına ateş açtı
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Ukrayna-Rusya çatışmasının yoğunlaştığı Odessa bölgesinden kaçmaya çalışan Azerbaycanlı bir ailenin bulunduğu araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan Azerbaycanlı 4 sivil hayatını kaybetti.

  • Açıklamada, saldırılarda toplam 4 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Odessa kentine hayatını kaybeden Rehim İsmayılov, Gabil İsmayılov ve Nemat İsmayılov isimli Azerbaycanlıların yakın akraba olduğu aktarılırken, Harkov kentindeki çatışmaların ortasında kalan Azerbaycanlı 1 gencin de hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden gencin Ukrayna halk sanatçısı Katib Memmedov'un yeğeni Goşgar Memmedov olduğu açıklandı.

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