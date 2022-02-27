Rusya çatışmadan kaçan 4 Azerbaycan vatandaşına ateş açtı
Ukrayna-Rusya çatışmasının yoğunlaştığı Odessa bölgesinden kaçmaya çalışan Azerbaycanlı bir ailenin bulunduğu araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan Azerbaycanlı 4 sivil hayatını kaybetti.
Ukrayna-Rusya çatışmasının yoğunlaştığı Odessa bölgesinden kaçmaya çalışan Azerbaycanlı bir ailenin bulunduğu araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan Azerbaycanlı 4 sivil hayatını kaybetti.
Açıklamada, saldırılarda toplam 4 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi.
Odessa kentine hayatını kaybeden Rehim İsmayılov, Gabil İsmayılov ve Nemat İsmayılov isimli Azerbaycanlıların yakın akraba olduğu aktarılırken, Harkov kentindeki çatışmaların ortasında kalan Azerbaycanlı 1 gencin de hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden gencin Ukrayna halk sanatçısı Katib Memmedov'un yeğeni Goşgar Memmedov olduğu açıklandı.