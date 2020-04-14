Dünya Rusya darbeci Haftere destek vermesi için Suriyeli savaşçı göndermeye hazırlanıyor
AFRİKA

Rusya darbeci Hafter'e destek vermesi için Suriyeli savaşçı göndermeye hazırlanıyor

Rusya, Suriye'nin İsrail sınırındaki Kuneytra ilinde daha önce uzlaştığı eski muhaliflerden 300-400 savaşçıyı yaklaşık 1000'er dolar karşılığında Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaştırmak için anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi AA
Ruslardan aylık yaklaşık 1000 dolar maaş alacak savaşçılar, eğitimlerinin ardından Libya'ya gönderilecek.
Ruslardan aylık yaklaşık 1000 dolar maaş alacak savaşçılar, eğitimlerinin ardından Libya'ya gönderilecek.

Kuneytra'da 2018'de Esed rejimiyle uzlaşı imzalayan eski muhalif grup Liva en-Nukba komutanı Ebu Cafer Memtene, emrindeki 300-400 silahlı kişiyi Hafter'in saflarında para karşılığında savaştırma konusunda Rusya ve rejim güçleri ile anlaştı.

Anlaşmaya göre, Kuneytralı söz konusu savaşçılar, kısa süre içerisinde Suriye'de Rusya'ya ait kamplarda hızlandırılmış eğitimden geçecek.

Ruslardan aylık yaklaşık 1000 dolar maaş alacak savaşçılar, eğitimlerinin ardından Libya'ya gönderilecek.

Daha önce farklı gruplardan oluşan Suvar Suriye Cephesi'nin komutanlığını yapan Ebu Cafer Memtene, 2017 yılında İsrail'in desteğiyle ayrılarak kendi askeri birliğini kurdu.

Kuneytra'daki uzlaşı

Suriye'de çatışmaların şiddetlenmesi üzerine, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya, Dera ve Kuneytra illerini Mayıs 2017'de gerginliği azaltma bölgesi ilan etti.

Ancak İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Rusya'nın ara buluculuğuyla muhaliflerle yapılan görüşmede, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderildi.

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ve Kuneytra illerinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus'un Surman kentinde kontrolü sağladı
DÜNYA
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus'un Surman kentinde kontrolü sağladı

Rusya Libya'yı ateşe atıyor: Esed rejimi militanlarını Hafter saflarına taşıyorlar
DÜNYA
Rusya Libya'yı ateşe atıyor: Esed rejimi militanlarını Hafter saflarına taşıyorlar

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sabrata şehrinde kontrolü tekrar sağladı
DÜNYA
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sabrata şehrinde kontrolü tekrar sağladı
Abone Ol Google News
Dördüncü haftada düşüşe geçti

Dördüncü haftada düşüşe geçti

Bakan Koca, son verileri açıklıyor.
21 bini aştı

21 bini aştı

​İtalya'da ölü sayısı kritik seviyelerde.
Sıfır noktasında bulundu

Sıfır noktasında bulundu

Yüzlerce metre uzunluğunda.
Akıncı yine şaşırtmadı

Akıncı yine şaşırtmadı

Rum kesimine el açtı: 35 bin liralık ilaç gönderecekler!
Bakan Akar'dan korona talimatı

Bakan Akar'dan korona talimatı

Nisan celpleri bir ay ertelendi, terhis olacaklar bir ay bekleyecek.
İstanbul Valiliği çalışıyor

İstanbul Valiliği çalışıyor

Salgında kullanılacak hizmet araçlarına 250 adet daha eklendi.

Bütün gözler burada

Bütün gözler burada

​Türk bilim insanları ilk aşamayı tamamladı.

Sonunda<br>iş yerini yaktı

Sonunda
iş yerini yaktı

​'Mafya geldi çöktü, İmamoğlu da buna müsaade etti!'.
Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması.
CHP direniyor

CHP direniyor

​İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecekler.
Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

​Yasak olmasına rağmen Salda'ya iş makineleriyle girip...
Kuyruk bir<br>kilometreyi aştı

Kuyruk bir
kilometreyi aştı

​Pazara girişte uygulanan tedbirler takdir topladı.
36 milyon<br>bu özrü izledi

36 milyon
bu özrü izledi

Televizyon tarihine geçti.
Hem Antalya'da<br>hem baharın ortasında

Hem Antalya'da
hem baharın ortasında

​Kara saplanan 4 macera meraklısını ekipler kurtardı.
Puana göre tedavi

Puana göre tedavi

Yaşama şansı az olan hasta ölüm terk edilecek, şansı olan...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.