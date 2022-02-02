Dünya Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov Pekin Rusyanın güvenlik garantisi taleplerini destekliyor
ASYA

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Pekin Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerini destekliyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Putin’in Çin ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Pekin’in, güvenlik garantileri talepleri konusunda Rusya’yı desteklediğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Pekin Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerini destekliyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 Şubat’ta Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek olan 24. Pekin Kış Olimpiyatları açılış törenine katılacağı açıklandı. Putin’in ziyareti öncesinde Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus liderin Pekin’deki organizasyona katılacağını ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştükten sonra bir basın toplantısı gerçekleştirileceğini belirtti. Uşakov, "Yeni döneme girilen uluslararası ilişkilerin yanı sıra küresel sürdürülebilir kalkınma konusunda müzakerelere ilişkin ortak bir açıklama hazırlandı. Bu ortak açıklamada, Rusya ve Çin’in güvenlik garantileri talepleri ve küresel sorunlara dair görüşler yansıtılacak" dedi. Uşakov, "Görüşmelerin ardından her iki devlet başkanı baş başa yemek planlıyor. Bu görüşmede önemli uluslararası ilişkiler, ikili ilişkiler ve küresel sorunların gizli bir şekilde ele alınması mümkün olacak" dedi.

"Pekin, Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerini destekliyor"

Rusya’nın, Avrupa’nın güvenliğine dair ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri taslağı konusunda Çin’in kendilerini desteklediğini savunan Uşakov, "Pekin, Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerini destekliyor. Çin, bir devletin güvenliğinin başka bir ülkenin güvenliğine zarar vererek sağlanamayacağı görüşünü paylaştı. Bölgesel istikrar, askeri ittifakların güçlendirilmesiyle sağlanamaz. Çin tarafı, müzakereler yoluyla Avrupa’da güvenliğin sağlanması için etkin bir mekanizma oluşturulması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss’tan Rusya açıklaması: Tehlike gerçek
DÜNYA
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss’tan Rusya açıklaması: Tehlike gerçek

Savaşı en çok onlar istiyor
DÜNYA
Savaşı en çok onlar istiyor

Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?

Hangi eşya ne kadar
elektrik tüketiyor?

​Elektrik faturasını düşürmenin 10 yolu.
Maaştan kesinti yapılamaz

Maaştan
kesinti yapılamaz

​Mahkemeden 'babalık izni' kararı.
Tele1 yayınında yine Kuran kursları hedef alındı: Çocukların beyinleri yıkanıyor

​Köylüler eksi 40 dereceye aldırış etmeden özel kıyafetlerle arıyor.

​PKK'ya yönelik Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu.

Türkiye savaş konseptini değiştiriyor: ​Ramjet için tarih belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel yayınına gönderme.

​Geri itilen dokuz göçmen donarak can verdi
Daha beş yaşında

Daha beş yaşında

Pembe motosikletiyle parkurların tozunu attırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.