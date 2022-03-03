Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri taleplerimizi artırır
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Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri taleplerimizi artırır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimlerinin Moskova'nın taleplerinde artışa neden olacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri taleplerimizi artırır
Rusya Devlet Başkanı Putin

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Macron’un Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu ele aldıkları belirtildi.

"UKRAYNA'NIN MİNSK'İ SABOTE ETMESİNE DAİR TEK KELİME EDİLMEDİ"

  • Putin’in görüşmede, Macron’un Ukrayna savaşına yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Putin, söz konusu konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime edilmediğine işaret etti." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, Putin’in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi." bilgisi paylaşıldı.

"MÜZAKERELERİN UZAMASI RUSYA'NIN EK TALEPLERİNE YOL AÇAR"

  • Putin’in, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri faaliyetlerini "ne olursa olsun" tamamlayacağının altını çizdiği görüşmede, "Müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimleri sadece müzakerelerde Ukrayna için Rusya’nın ek taleplerine yol açacaktır." dediği aktarıldı.

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