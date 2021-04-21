Rusya Devlet Başkanı Putin'den net mesaj: Hiçbir şeyden olmadıkları kadar pişman olacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Manej sergi salonunda Federal Meclis üyelerine sesleniş konuşması yaptı. Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya’yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" dedi. Putin, şu ifadeleri kullandı: "Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum.

"Ukrayna ya da Belarus’ta ayaklanmalar olduğunda Batı ne Ukrayna ne de Belarus’u düşünüyordu. İstedikleri Rusya’yı çevrelemekti. Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor. Rusya’ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır."

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"Ülke içinde tatil yapan vatandaşlara kısmi ücret iadesi yapılmasını içeren program uzatılsın"

Rusya Devlet Baaşkanı Putin, ülke içinde tatil yapan vatandaşlara kısmi ücret iadesi yapılmasını içeren programın en azından sene sonuna kadar uzatılmasını teklif ederek şu ifadeleri kullandı: “Olabildiğince fazla vatandaşımızın sanatoryum ve otellerde dinlenip sağlıklarını güçlendirmeleri için, en azından sene sonuna kadar, vatandaşların Rusya içindeki turistik seyahatlerinin ücretinin yüzde 20’sinin kendilerine iade edildiği programın uzatılmasını teklif ediyorum.”

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