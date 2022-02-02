Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavorv ile ABDli mevkidaşı Blinken telefonda görüştü
ASYA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavorv ile ABD'li mevkidaşı Blinken telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Üzerinde çalışılmaya devam edilen mevcut öneriler dikkate alınarak, güvenlik güvenceleri konusunda daha fazla çalışma olanakları tartışıldı” denildi.

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Haber Merkezi DHA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavorv ile ABDli mevkidaşı Blinken telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Blinken.

AB, ABD, NATO ve Rusya arasında Ukrayna diplomasisi devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşıyla Ukrayna konulu telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmenin detaylarının paylaşıldığı açıklamada, “ABD ve NATO'nun daha önce kendilerine sunulan uluslararası hukuk anlaşmalarına ilişkin yazılı yanıtları bağlamında Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasal güvencelerin sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Lavrov, NATO'nun genişlememesi ve Rusya yakınlarında saldırı silahlarının konuşlandırılmaması da dahil olmak üzere, tüm AGİT ülkelerinin güvenliklerini başkalarının güvenliği pahasına güçlendirmeme yükümlülüğüne sadakatle bağlı kalma yönündeki taleplerimizin zorunlu niteliğini vurguladı. Üzerinde çalışılmaya devam eden mevcut öneriler dikkate alınarak, güvenlik güvenceleri konusunda daha fazla çalışma olanakları tartışıldı” denildi.

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