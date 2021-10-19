Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Erdoğanla aynı fikirdeyim dünya beşten büyüktür
ASYA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Erdoğan'la aynı fikirdeyim dünya beşten büyüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeniden yapılandırılmasına dair Angola'da yinelediği 'dünya beşten büyüktür' mesajını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erdoğan'ın haklı olduğunu söyledi. Lavrov dünyanın kaderini belirleme hakkının 5 ülkeye ait olamayacağını vurguladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Erdoğanla aynı fikirdeyim dünya beşten büyüktür
Lavrov.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeniden yapılandırılmasına dair Angola'da yinelediği 'dünya beşten büyüktür' mesajını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erdoğan'ın haklı olduğunu ve BMGK'nın dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip olmadığını belirtti.

Soçi'de gerçekleştirilen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılan Lavrov, gazetecilerin Erdoğan'ın Angola ziyareti sırasında bir kez daha altını çizdiği 'dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN ÖZGÜR BİR ŞEKİLDE FİKİRLERİNİ SÖYLÜYOR

Lavrov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belagati iyi biliniyor. Farklı konularda özgür bir şekilde fikirlerini söylüyor. Ona katılıyorum. BMGK'nın beş daimi üyesinin dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip olmadığı konusunda onunla aynı fikirdeyim" dedi.

BM GERÇEKLERE ADAPTE EDİLMELİ

Şu anda BM'nin ve BMGK'nın yeni gerçekliklere adapte edilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Lavrov, "BM kurulduğunda olduğu gibi, artık dünyada 50 ülke yok. Elbette gelişmekte olan ülkeler, BM'nin bu ana organındaki temsil düzeylerinin artırılmasında tamamen haklı bir şekilde ısrar ediyorlar. Şimdi 15 üye arasında Batı'nın en az altı üyesi var. Japonya Asya'dan Güvenlik Konseyi'ne seçildiğinde, yedinci oy da Batı siyasetinin kumbarasına gidiyor" ifadelerini kullandı.

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İNSANLIĞIN KADERİ BİR AVUÇ ÜLKENİN İNSAFINA BIRAKILAMAZ

Erdoğan, Angola ziyareti sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz."

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