Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Tahranda İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
ORTADOĞU

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Tahran'da İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki ülke arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesini ele aldı. Reisi, resmi davet üzerine başkent Tahran’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. Reisi ve Lavrov, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Tahranda İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Rusya arasında yürütülen görüşme ve toplantıların, iki ülkenin yeni bir stratejik iş birliği dönemini şekillendirme konusundaki ciddi iradesini gösterdiğini söyledi.

Reisi, "İş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, ABD'nin bağımsız ülkelere karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlarına ve tek taraflılığına karşı etkili bir stratejidir." dedi.

Ukrayna’daki son gelişmelere de dikkati çeken Reisi, savaşın bir an önce sonlandırılmasının önemini ve İran’ın diplomatik çözüm için yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

'NATO yayılmacı politika izliyor'

NATO'nun Batı Asya, Kafkaslar ve Orta Asya gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde "yayılmacı politika" izlediğini savunarak buna karşı çıkılması gerektiğini kaydeden Reisi, "Bu çatışmaların oluşmasında ABD ve NATO provokasyonlarının rol oynadığına şüphe yoktur." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Tahran-Moskova iş birliğinin ekonomik alan dahil olmak üzere çeşitli boyutları hakkında değerlendirmeler yaptı. Lavrov, Rusya'nın İran ile iş birliğini stratejik düzeye taşımaya hazır olduğunu ifade etti.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeliğine de değinen Lavrov, ülkesinin İran'ın bölgesel ve uluslararası örgütlerdeki rolünü genişletmesine verdiği desteği yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Erdoğan sadece barışın sağlanmasından yana
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Erdoğan sadece barışın sağlanmasından yana
Sahilde gezerken hazine buldular

Sahilde gezerken hazine buldular

​Altın dolu kasa tesadüfen fark edildi: Bir milyon dolar değerinde.
Okan Buruk dönemi resmen başlıyor

Okan Buruk dönemi
resmen başlıyor

​Galatasaray Kulübü beklenen açıklamayı gece yarısında yaptı.
Mahmut Ustaosmanoğlu Hakka yürüdü

Cenazesi 24 Haziran Cuma günü Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödeme oranları.

Terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen hudut birlikleri tarafından yakalandı

​ABD'de Türkiye tartışması ve PKK itirafı.

​Savaş ve iklim değişikliği tetikliyor.

"​Böyle bir ortamda yangın olmaz sabotaj ihtimali yüzde 90."

​1 Temmuz'da tatile girmeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.