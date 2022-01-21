Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'ya saldırma niyetimiz yok

Ukrayna ve Rusya arasında yüksek tansiyon sürerken Cenevre'de kritik bir görüşme yapılıyor.

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları krizi görüşmek için bir araya geldi.

BLINKEN: SALDIRI OLURSA SERT YANIT VERİRİZ

Görüşme öncesi açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Görüşmeler tansiyonu düşürmek için yürütülen çalışmanın parçası. Sorunlar bir günde çözülemez. Diploması ve diyaloğa bağlıyız, saldırı olursa hızlı, sert ve toplu bir yanıt veririz" dedi.

LAVROV: UKRAYNA'YA SALDIRMA NİYETİMİZ YOK

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’ya saldırmaya niyetleri olmadıklarını defalarca söylediklerini belirterek, "Bugünkü görüşmeden bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Güvenlik taleplerimize somut yanıtlar bekliyoruz. "ABD Rusya'dan Ukrayna'daki gerginliğin düşürülmesini istedi. NATO, Rusya'ya karşı çıkıyor. Bizim kaygımız, Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği askeri yardım. ABD, Rusya'nın güvenlik taleplerine yazılı olarak yanıt verecek" dedi.

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